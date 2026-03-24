Crece la preocupación por Mette-Marit tras sus últimas imágenes con una máquina de oxígeno

Apenas unos días después de que Mette-Marit de Noruega rompiera su silencio ante las cámaras de la televisión pública y respondiera a algunas cuestiones relacionadas con su vínculo con Jeffrey Epstein, la esposa del heredero al trono ha sido fotografiada en los alrededores de su residencia oficial, Skaugum.

Un medio noruego ha publicado un reportaje en el que se ve a la princesa acompañada de su marido y dos mujeres más mientras disfruta de un relajado paseo dentro de la finca en la que se encuentra la casa. Una rutina que no debería llamar la atención, si no fuera porque Mette-Marit lleva una cánula de oxígeno colocada sobre la nariz, mientras que el príncipe Haakon porta una bolsa con un respirador.

Mette-Marit de Noruega durante una reciente entrevista. (Foto: NRK)

El estado de salud de la nuera de los reyes Harald y Sonia de Noruega es muy delicado debido a la fibrosis pulmonar que padece desde hace años y la situación es tan complicada que los médicos han recomendado un trasplante.

La princesa ha tenido que alterar su agenda en varias ocasiones debido a esto y, a pesar de que siempre ha intentado cumplir con sus compromisos, lo cierto es que los tratamientos a los que se ha sometido no han tenido el efecto esperado. Por eso la única opción posible para ella ahora mismo es una intervención.

Tal como se puede ver en el reportaje que ha publicado Se og Hør, a los príncipes les acompañan dos mujeres. Una de ellas es Berit Tversland, antigua institutriz de Haakon, y la otra es Lise Strand Bjarkli, una terapeuta de parejas cuyo vínculo con el matrimonio se desconoce.

Mette-Marit de Noruega en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Aunque la casa real no se ha pronunciado sobre la publicación de estas imágenes, sí que lo han hecho algunas autoridades. Entre ellas, el primer ministro del país, Jonas Gahr Støre, que ha puesto el foco en la enfermedad que padece la princesa. Según ha dicho, se trata de una enfermedad que hay que tomarse muy en serio y le ha deseado una pronta recuperación a Mette-Marit.

Una entrevista polémica

Estas imágenes de la princesa con una máquina de oxígeno llegan pocos días después de la entrevista que concedió a la televisión noruega. Tras la desclasificación de los archivos del caso de Jeffrey Epstein, se conocieron muchos más detalles de la relación entre la princesa y el pederasta. Aunque al principio ella solamente emitió un comunicado en el que se disculpaba por este vínculo, la pasada semana sí que dijo que había sido engañada y manipulada por Epstein y aseguró que cortó la relación con el magnate tras un incidente del que no quiso dar más datos.

Los príncipes de Noruega, Haakon y Mette-Marit. (Foto: Gtres)

Un momento delicado

Además de estar en el punto de mira por su relación con Epstein y de las preocupaciones derivadas de su estado de salud, la princesa también tiene que afrontar el complicado escenario de su hijo mayor, Marius Borg. La Fiscalía ha pedido para él siete años de prisión y de momento continúa encarcelado. En la prisión en la que se encuentra ha recibido la visita de su madre y del príncipe Haakon, pero también se ha sabido que su hermano menor, Magnus, también ha ido a verle.