Pese a haber fallecido en Balmoral, la Reina Isabel ha vuelto a casa. Lo hizo durante el pasado martes, 13 de septiembre, cuando sus restos mortales llegaban a Londres desde Edimburgo en compañía de la princesa Ana, para ser trasladados a su residencia oficial, el Palacio de Buckingham. Un momento que todos los ciudadanos esperaban como agua de mayo para poder dar el último adiós a la monarca, sobre todo teniendo en cuenta la gran afluencia de gente que se congrega en las inmediaciones de algunos puntos clave de la capital del Reino Unido desde hace ya bastantes horas.

Ha sido en torno a las 15:20 horas de España de este mediodía cuando la soberana británica ha dejado por última vez el que fuera su hogar para iniciar un cortejo fúnebre que culminará en Windsor después de que tenga lugar el funeral el próximo 19 de septiembre. En primer lugar, Isabel II tendrá el Palacio de Westminster como parada, la cual cuenta con un recorrido que seguirán rostros conocidos de la Familia Real como príncipes Enrique y Guillermo, junto con el Rey, además de los hermanos de la Reina, en señal de respeto hacia el féretro que pasará por algunos de los lugares más conocidos de la ciudad: el boulevard The Mall, St James’s Park y Horse Guards Road con su patio de armas, conocido como Horse Guards Parade y donde se celebra el famoso Trooping the Colour. De esta manera, en esta ruta se pasa por alto Trafalgar Square, una de las plazas más icónicas de Londres. No obstante, Camilla, Kate, Sophie de Wessex y Meghan viajan en automóvil.

Cabe destacar que, en los primeros minutos de esta ceremonia, los varones de la Casa Real junto a la princesa Ana han acompañado el ataúd en el que yacen los restos de la soberana. Un momento en el que todo Londres ha enmudecido para respetar el luto de manera rigurosa, habiéndose prohibido aviones en este espacio aéreo mientras que las conexiones de reporteros a lo largo y ancho del globo se desarrollaban en directo con un volumen de voz extremadamente bajo.

Será precisamente en el Palacio de Westminster, y concretamente en su parte más antigua, Westminster Hall, cuando los restos mortales de la Reina Isabel podrán ser visitados por miles de personas de jueves a domingo, varios días en los que, todo aquel que lo desee, podrá acercarse a esta zona gubernamental para dar un adiós definitivo a la soberana hasta que el lunes se celebre el funeral de Estado, que ya cuenta con hasta 2.000 invitados a la Abadía de Westminster.

Después de este día que promete ser ajetreado, la última etapa de los restos mortales de Isabel II tendrá lugar en el Castillo de Windsor, siendo ya una de las principales residencias de la Familia Real británica y la favorita de fin de semana de la monarca.