Día importante para la princesa de Asturias. Hoy Leonor ha recibido la Confirmación junto a sus compañeras de 4º de ESO del colegio Santa María de los Rosales. Lo ha hecho en la misma parroquia en la que recibió la Primera Comunión en mayo del año 2015 pero, esta vez, la celebración ha sido muy diferente. Aunque tradicionalmente los alumnos del centro reciben este sacramento en la iglesia madrileña del Buen Suceso, en la calle Princesa, este año se han dividido en varios grupos ante la mayor afluencia de estudiantes.

Poco después de las 11:30 de la mañana, la familia real llegaba a la iglesia de Aravaca en la que se ha celebrado el acto. A diferencia de en el día de su Comunión, Leonor no ha vestido el uniforme de gala del colegio, sino que ha optado por un favorecedor diseño en color azul, en un claro homenaje a Asturias. Una vez más, la Princesa ha rescatado unos zapatos destaponados en color nude que bien podrían ser de la Reina, que los tiene iguales y que son de Carolina Herrera. Leonor ha apostado por una mascarilla con el emblema del colegio, mientras que el resto de miembros de la familia han llevado una de tipo FFP2.

La ceremonia ha estado condicionada por numerosos cambios debido a la pandemia, pero también a consecuencia del importante paso que dará Leonor en los próximos meses. A pesar de que según la tradición del centro educativo los alumnos reciben la Confirmación durante el primer curso de Bachillerato, esta vez se ha adelantado un año. Y es que la Princesa se marcha a finales del verano a Gales para cursar los dos próximos años en el prestigioso centro Atlantic College de UWC, donde coincidirá con la hija mediana de los reyes de Holanda, la princesa Alexia.

El look de la Reina

Para esta cita tan importante en la vida de su hija mayor, Doña Letizia ha preferido decantarse por un estilismo básico. La Reina ha rescatado la camisa con botones decorativos que estrenó a principios de año y que es de la firma Maksu. La ha combinado con un pantalón negro, zapatos de tacón kitten heel de Hugo Boss y bolso a tono de Carolina Herrera con detalle en dorado. En lo que respecta a las joyas, ha optado por unos pequeños chatones de brillantes y su inseparable sortija dorada de Karen Hallam.

Dadas las actuales circunstancias, no se ha permitido que asistan más allá de los padres y hermanos de cada alumno, por lo que esta vez, a diferencia de su Primera Comunión, Leonor no ha podido contar con la presencia ni de sus abuelos ni de su bisabuela Menchu, que no faltó entonces.

Aunque no se ha confirmado si habrá algún tipo de celebración especial después de la ceremonia, todo apunta a que la familia real disfrutará de una fiesta íntima en su residencia. Una cita a la que se espera que pueda acudir la reina Sofía, aunque esta tarde, la madre de Felipe VI retoma su agenda institucional presidiendo en Madrid la entrega y el concierto posterior de la obra ganadora del XXXVII Premio Reina Sofía de Composición Musical. Por su parte, los Reyes cerrarán mañana su agenda semanal asistiendo a las celebraciones con motivo del Día de las Fuerzas Armadas en la capital.

Un año de cambios

Al margen de lo que ha supuesto la pandemia para la familia real, los últimos tiempos han estado marcados por los cambios para la princesa de Asturias. Desde 2019, Leonor ha experimentado un aumento de su presencia pública, no solo en actos relacionados con la Fundación Princesa de Asturias o la Fundación Princesa de Girona, donde ha pronunciado sus primeros discursos, sino también con su participación en su primer compromiso en solitario. No obstante, ahora cierra una de las etapas más importantes de su vida y emprende un nuevo camino lejos de casa que será clave en su formación como futura reina.

Otras Confirmaciones en Europa

Leonor es la última de los príncipes y princesas que recientemente han recibido la Confirmación. Ingrid de Noruega, ahijada de Felipe VI, fue la primera en recibir el sacramento en el verano de 2019, mientras que el hijo mayor de Federico y Mary de Dinamarca, el príncipe Christian, lo hacía hace apenas unas semanas, en una ceremonia privada con la presencia de su familia.