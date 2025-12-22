Las claves del fin de año más difícil de la Reina Sofía

La Reina Sofía afronta uno de los finales de año más difíciles de su vida. Apenas unos días antes de celebrar la Navidad, la madre del Rey Felipe VI ha recibido una dura noticia: la de la muerte de una de sus personas más cercanas, la princesa Tatiana Radziwill.

El pasado viernes se confirmó el fallecimiento de la prima de doña Sofía a los 86 años. De momento no se han dado más detalles sobre las causas de su muerte, dado que la princesa no forma parte de la Familia Real.

Tatiana Radziwill, doña Sofía y la princesa de Asturias en Palma. (Foto: Gtres)

Una triste noticia para la madre de Felipe VI, para quien Tatiana ha sido como una hermana a lo largo de su vida. Bisnieta de Jorge I de Grecia, al igual que la propia doña Sofía, ambas llevan juntas desde su infancia. Es más, tal como la Reina Sofía le contó a la periodista Pilar Urbano, solían pelearse por los juguetes cuando la familia real griega estaba en el exilio debido a la Segunda Guerra Mundial. Su vínculo era tan estrecho que, además de ejercer como dama de honor en la boda de Juan Carlos I y doña Sofía, Tatiana ha estado al lado de la madre del Rey Felipe VI.

Su presencia en Mallorca era recurrente durante los veranos. Ella y su marido acompañaban a la Reina Sofía y a la princesa Irene de Grecia durante las vacaciones estivales en Marivent y los cuatro aprovechaban para disfrutar de planes juntos.

Tatiana Radziwill con su marido en un acto. (Foto: Gtres)

La princesa ha estado presente en muchas citas importantes de la esfera privada de la Familia Real, como la celebración del 18 cumpleaños de la princesa Leonor en El Pardo. La última vez que la vimos en público fue, precisamente en Mallorca en el verano de 2024, cuando salió a cenar con los Reyes y sus hijas. En aquella velada, tanto Tatiana como la princesa Irene de Grecia iban en silla de ruedas debido a sus problemas de movilidad.

Los frentes abiertos de la Reina Sofía

La muerte de Tatiana Radziwill ha sido la noticia más triste que ha tenido que afrontar la Reina Sofía en estas fechas tan señaladas. Sin embargo, la madre del Rey Felipe VI tiene otros frentes abiertos en este delicado momento.

La reciente publicación de las memorias de Juan Carlos I ha abierto heridas en el seno de la Familia Real, sobre todo, por las críticas del padre del Rey Felipe a su nuera, la Reina Letizia. Aunque en el libro Juan Carlos I se deshace en halagos con su mujer, la relación entre ambos es escasa, es más, el ex jefe del Estado asegura que su esposa no le visita en Emiratos porque no quiere generarle un problema a su hijo.

La Reina Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres)

A esto hay que añadir el delicado estado de la princesa Irene de Grecia. La salud de la hermana de la Reina Sofía se ha ido deteriorando en los últimos tiempos, aunque según algunas fuentes su estado es estable dentro de la gravedad. El pasado verano doña Sofía solamente viajó a Mallorca para participar en la tradicional recepción a las autoridades y miembros de la sociedad balear, porque los médicos desaconsejaron que Irene de Grecia se trasladara a la isla y prefirió permanecer a su lado. En estos momentos sigue muy pendiente de su evolución.