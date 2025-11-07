Desde que el pasado 5 de noviembre se publicaran en Francia las memorias del Rey Juan Carlos, el libro del padre de Felipe VI está siendo objeto de un intenso análisis por parte de los medios españoles, que no tendrán acceso a la versión traducida hasta el próximo mes de diciembre. Para entonces ya estará todo contado y emitida la entrevista que ha concedido a destacado periodista experto en realeza en la televisión francesa.

Aunque los análisis de las más de 500 páginas del libro avanzan a buen ritmo, de momento no hay muchas reacciones a la publicación de las memorias, sobre todo, del entorno más cercano del padre de Felipe VI. No se espera que la Casa Real haga declaraciones sobre esta cuestión y la agenda continúa su ritmo sin cambios. Tampoco el Rey Juan Carlos ha dicho nada, a pesar de que se encuentra en España, ya que ha viajado a Sangenjo para participar en unas regatas.

El Rey Juan Carlos I en Galicia. (Foto: Gtres)

Sin embargo, cualquier comentario por parte de las personas que han estado cerca del Rey Juan Carlos a lo largo de los últimos años es relevante. Su nieto Pablo Urdangarin ha preferido no hacer comentarios y se ha limitado a decir que mantiene una buena relación con su abuelo. Ahora le ha llegado el turno a Jaime de Marichalar.

La reacción de Jaime de Marichalar

El que fuera yerno del Rey Juan Carlos lleva muchos años alejado de la Familia Real a raíz de su divorcio con la infanta Elena. Una separación que generó una gran controversia en su momento porque era algo absolutamente insólito.

A pesar de que es siempre discreto, Jaime de Marichalar no ha podido disimular su enfado cuando le han preguntado por las memorias del Rey Juan Carlos. El aristócrata ha preferido no hacer declaraciones y le ha pedido a la reportera que le deje tranquilo. «No quiero hablar, nunca he hablado y tampoco ahora», ha dicho Jaime de Marichalar.

Su hijo mayor, Felipe (Froilán), es uno de los protagonistas del libro, ya que también vive en Abu Dabi y es uno de los grandes apoyos de su abuelo. El padre de Felipe VI explica a lo largo de las más de 500 páginas que el traslado a Emiratos Árabes le ha venido muy bien a su nieto. Según relata, a Froilán «el divorcio de sus padres y cierta falta de autoridad lo llevaron a una vida desordenada». Hay que recordar que, durante unos años, el joven acaparaba la atención de los medios por sus constantes salidas nocturnas. Ahora lleva una vida más regulada.

Jaime de Marichalar en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque el Rey Juan Carlos no nombra de manera directa a Jaime de Marichalar, la relación con él nunca fue especialmente buena, de hecho, deja claro en el libro que no está muy de acuerdo con su manera de ejercer como padre. Considera que es responsable de la adolescencia problemática de su nieto por falta de apoyo paternal y autoridad.