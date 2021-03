La princesa de Asturias está a punto de enfrentarse a uno de los días más importantes de su vida. Leonor de Borbón va a debutar en su primer acto en solitario, sin la compañía de sus padres. Lo hará con una cita muy especial en el Instituto Cervantes, donde está previsto que deposite el ejemplar de la Constitución Española que leyó en su primera lectura pública y el de El Quijote que compartió con su hermana, la infanta Sofía, en el acto virtual con motivo del Día del Libro del pasado año, que no pudo celebrarse de manera tradicional por la crisis del coronavirus.

Mientras que los reyes don Felipe y doña Letizia se preparan para su primer viaje de Estado desde que comenzara la alerta sanitaria -en este caso a Andorra- Leonor participará en este acto simbólico en la institución cultural, donde además podrá hacer un recorrido por las instalaciones y conocer al personal. No está previsto, en principio, que la Princesa haga declaraciones o pronuncie algún tipo de discurso, no obstante, la heredera ya cuenta con amplia experiencia en este aspecto, ya que hasta la fecha han sido varias las ocasiones en las que ha tenido que hablar en público.

Una de las cuestiones que más interés despierta es, sin duda, el estilismo que Leonor escogerá en esta cita tan especial. A lo largo del último año especialmente, el estilo de la Princesa y el de su hermana, la infanta Sofía, ha experimentado una importante evolución. Si en sus primeras -y escasas- apariciones públicas, ambas hermanas solían elegir looks coordinados y con cierto aire infantil, de un tiempo a esta parte se ha producido un cambio radical en su forma de vestir y, sobre todo, en las diferentes elecciones que hace cada una. Mientras que la Princesa suele apostar por looks más clásicos, la infanta Sofía tiene un estilo más desenfadado y casual.

Fue el pasado mes de octubre, en las celebraciones con motivo del Día de la Hispanidad, cuando Leonor sorprendió con sus primeros tacones. Primero fueron unas bailarinas con tacón cuadrado y más adelante, en los actos con motivo de la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias, la Princesa apostó por zapatos de línea más clásica y tacón kitten heel. Aunque eran estas las primeras veces que Leonor se decantaba por zapatos de tacón como tal, lo cierto es que tiempo atrás sí que lució en alguna ocasión zapatillas con una pequeña plataforma, que combinaba con vestidos veraniegos.

Al igual que su madre, la reina Letizia, Leonor suele mezclar prendas de firmas low cost con otras más exclusivas. Mientras que la infanta Sofía tiene cierta preferencia por Zara y otras marcas del grupo Inditex, a Leonor la hemos visto más con estilismos de Mango, como ocurría en la primera etapa de doña Letizia como princesa. En algunas ocasiones ha optado por prendas de Hugo Boss o Carolina Herrera, marcas muy presentes en el armario de la Reina. También tiene predilección por marcas menos conocidas como Maksu o Poète, que se han logrado hacer un hueco en el armario de la Princesa. Lo que por ahora parece que se le resiste es el tema de los complementos, ya que al menos de cara al público no se la ha visto con bolsos, carteras o similares. No tanto las joyas, al menos los pendientes -no como a la infanta Sofía-, que también comparte en ocasiones con la reina Letizia.

En lo que respecta al look beauty, Leonor se mantiene fiel a su cuidada melena rubia, que parece haber modificado en los últimos meses con unas mechas algo más claras que enfatizan la zona del rostro. Aunque apuesta por la belleza natural, la Princesa ya se maquilla levemente, sobre todo las pestañas y un toque de brillo en los labios.