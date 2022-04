La cita ineludible del Rey Felipe la víspera de la marcha de Leonor

En menos de dos días, la Princesa Leonor se marchará a Gales para retomar las clases en el Atlantic College. La heredera afronta la recta final de este curso, antes de volver a España para las vacaciones de verano. La hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia ha pasado diez días en nuestro país, en los que, además de participar en dos actos oficiales -uno en solitario-, también se la ha podido ver en la celebración del cumpleaños de su abuela materna, Paloma Rocasolano. Unas imágenes que publicaba en exclusiva la revista ¡Hola! y que permitían ver el lado más familiar de los Reyes y sus dos hijas.

En lo que respecta al resto del tiempo que Leonor ha pasado en España, no se tiene información sobre las actividades que ha hecho la Princesa, aunque es probable que haya aprovechado para disfrutar del tiempo en familia y recargar las pilas antes de afrontar el último trimestre de este primer curso en el Atlantic College de Gales.

A diferencia de lo que ocurrió en el momento en el que viajó por primera vez a Reino Unido, a finales del mes de agosto pasado, que la Casa de S.M. el Rey compartió imágenes de la familia real despidiéndose de la Princesa en el aeropuerto, las demás veces que ha regresado no se ha tenido constancia de su vuelta, es decir, se sabía cuándo iba a volver, pero no se han distribuido imágenes. No obstante, se espera que sean los Reyes quienes acompañen a Leonor al aeropuerto y también quienes acudan a recogerla cada vez que vuelve.

Sin embargo, esta vez, su regreso se va a producir el día después de una de las citas ineludibles del Rey Felipe. El monarca estará este sábado en Sevilla, para la tradicional final de la Copa del Rey de fútbol. Un encuentro que enfrentará en el estado de La Cartuja a los equipos de Real Betis Balompié y Valencia CF. Se trata de la 118ª edición de la definición del torneo de la final del Campeonato de España Copa de S.M. el Rey.

El Valencia fue el primer equipo clasificado para esta final tras ganar por 1-0 al Athletic Club, después del 1-1 con el que acabó la ida en San Mamés. En el caso del Real Betis, fue el segundo finalista tras eliminar al Rayo Vallecano después de empatar a uno en la vuelta.

Una cita a la que el jefe del Estado nunca falta, salvo en el año 2020, cuando se canceló por la pandemia de coronavirus. A pesar de que en dos ocasiones el Rey ha llevado a sus hijas a algunos partidos en Madrid, no está previsto que le acompañe nadie de su familia.

El partido, que se celebra en torno a las 22:00 de la noche, coincide con la víspera del viaje de Leonor, por lo que el monarca apenas podrá estar con su hija mayor en esta última noche. Según se ha podido saber, la Princesa viajará este domingo 24, ya que las clases en Gales comienzan el lunes.

La presencia del Rey Felipe en este partido se produce en medio del reciente escándalo que ha salpicado a la Federación Española de Fútbol por el caso Supercopa y que incluso ha llegado a afectar al Rey Juan Carlos. El padre de Felipe VI enviaba hace unos días un mensaje a la periodista Susanna Griso para que desmintiera ‘categóricamente’ cualquier vínculo con esta situación. Según algunas fuentes, toda esta situación ha disgustado mucho a don Felipe.