El Rey Felipe y los toros: esto es lo que opina Morante de la Puebla

No es ningún secreto que dentro de la familia del Rey Felipe y de la familia real, hay claras diferencias en cuanto a quienes son apasionados de la tauromaquia y quienes no. En el caso del Rey Juan Carlos, hasta su marcha de España se le veía de manera habitual en diferentes cosos, sobre todo en compañía de la Infanta Elena. El padre de Felipe VI heredó su pasión por los toros de su madre, la Condesa de Barcelona. Es más, su último acto ‘oficial’ antes de retirarse de la vida pública fue precisamente en una corrida de toros en recuerdo a Doña María en Aranjuez, a la que asistieron varios de sus familiares.

El anterior monarca ha sabido transmitir esta pasión a algunos de sus hijos, en especial, a la Infanta Elena y a sus nietos, Victoria Federica y Felipe de Marichalar quienes no dudan en acudir a algunos festejos cuando comienza la temporada. El que no es tan aficionado es el Rey Felipe. En este aspecto, parece que el actual monarca se parece más a la Reina Sofía, aunque sí que se le ha visto en corridas importantes a lo largo de los años, algunas incluso con doña Letizia.

A este respecto se ha pronunciado el torero Morante de la Puebla. El diestro ha recibido en la ciudad de Sevilla el Premio Carrusel Taurino. Un importante galardón para el torero, que se encuentra recuperándose de la lesión de hombro y clavícula que padece. Morante, que lleva el brazo en cabestrillo, se ha mostrado muy animado e ilusionado con la temporada y no ha dudado en hacer algunas declaraciones a las cámaras de la Agencia Gtres, incluso, sobre el Rey Felipe.

“Yo le brindé uno de mis toros a doña Elena por su presencia, por su apoyo. Creo que la Casa Real es una casa muy tradicional, como creo que debe de ser, y los toros forman parte de nuestra tradición, además de la afición de don Juan Carlos. El Rey Felipe VI quizá no sea tan aficionado, pero sí respeta la tradición y cada vez que vienen a la plaza para los toreros, los participantes, es un orgullo o por lo menos para mí”, ha comentado.

Morante ha reconocido que a don Juan Carlos lo ha visto en varias ocasiones: “he tenido esa suerte y otras veces la dicha de compartir una cena, un premio, y la verdad es que es muy aficionado a los toros. Casi siempre en esa cercanía, he hablado de toreo más antiguo, de los toros, de esto, de lo otro. Siempre con una conversación muy, muy jovial, muy alegre”, ha comentado. Además, se ha pronunciado sobre una posible vuelta a España del anterior monarca: “creo que la edad y el respeto y todas las circunstancias que lo envuelven, deben de hacer que el pueblo español tenga ese cariño para que pueda tener su retirada en su tierra y no en tierra extraña”.

En cuanto a su estado, reconoce que aún está afectado, pero espera poder continuar con la temporada: “bueno, está como se ve lesionado, pero pienso que no me va a impedir el seguir cumpliendo mis compromisos. El sábado toreo supuestamente en Brihuega y el domingo en Villa Luengas. Después volvemos a Sevilla”, ha revelado. Morante ha asegurado que los facultativos le han recomendado algo de reposo: “me recomiendan los médicos que esté un poco en reposo y que ya lo iremos viendo y si no, pues es un ligamento un poco que no tiene mucha dificultad al infiltrarse. Pero bueno, ojalá no lo tenga que hacer. Y si lo tuviese que hacer, pues me infiltraría y creo que podría cumplir el compromiso”, ha reconocido el diestro, que tiene varias citas importantes en las próximas semanas.