El círculo íntimo de la Reina Letizia habla como nunca de su cara más oculta

Cada una de sus apariciones públicas es analizada hasta el mínimo detalle. Desde sus gestos y sus palabras hasta la vestimenta que elige en cada ocasión. La Reina Letizia se ha convertido, probablemente, en la mujer más observada en nuestro país. Incluso también en una de las figuras más analizadas fuera de nuestras fronteras.

Sin embargo, no son tantas las personas que conocen bien cómo es la esposa de Felipe VI en las distancias cortas y sí muchas las que han podido ser testigos de su evolución desde que se presentó al mundo como prometida del entonces príncipe de Asturias.

La Reina Letizia vestida de Armani el día de su pedida de mano. (Foto: Gtres)

Han pasado ya más de dos décadas desde aquella petición de mano en El Pardo y la figura de la Reina ha experimentado una importante transformación. Ahora se siente más cómoda que nunca en su papel y sabe aprovechar su posición para dar voz a las causas con las que colabora.

Tenemos una consorte que es, ante todo, profesional y exigente y que ha ayudado mucho al Rey Felipe a estar en contacto con la realidad de los ciudadanos y a hacer que la comunicación de la Casa Real sea más directa y cercana.

Porque, aunque ahora es la esposa del jefe del Estado, ante todo, doña Letizia siempre ha sido periodista. Una persona con una innata capacidad de comunicación que no pasa desapercibida para nadie. Mucho menos para quienes tienen la oportunidad de estar cerca de ella.

Los Reyes en una visita a zonas afectadas por incendios en Zamora. (Gtres)

La revista Vanity Fair ha publicado un artículo en el que ha podido hablar con el entorno más cercano de la Reina Letizia, o con personas que han coincidido con ella en varias ocasiones y que pueden aportar una mirada diferente sobre su figura. Es el caso de Sonsoles Ónega, una de las amigas íntimas de la esposa de Felipe VI.

La periodista coincidió con doña Letizia en su etapa en CNN+. Un trabajo al que la Reina accedió tras una prueba cuando se encontraba centrada en su doctorado en la Complutense. «Su don es la comunicación, que acompaña con una inteligencia natural, una capacidad de observación que se detiene en los detalles y una precisión sorprendente a la hora de exponer una idea. Es quirúrgica y eso le permite profundizar en los asuntos», asegura Sonsoles Ónega, que sostiene que a la Reina le afecta todo lo que vive y lo que ve y recalca que es una mujer muy comprometida.

La Reina Letizia con Sonsoles Ónega. (Foto: Gtres)

Una mujer que, a pesar de su papel institucional, no ha cambiado su esencia. Así lo asegura otra amiga cercana a doña Letizia, que confirma que «sigue siendo la misma desde hace 20 años, revestida de una institucionalidad que defiende a capa y espada». Esta fuente, que también es periodista, insiste en que el compromiso de la esposa del monarca con la Corona está de sobra demostrado y recuerda cómo la Reina siempre fue muy perfeccionista: «Si hace algo, lo quiere hacer bien. No le gustan las medias tintas», confirma.

Una de las personas que más veces ha compartido momentos en los últimos años con doña Letizia es Carlos Alsina. Con él coincidió en una de las visitas de los Reyes a las zonas afectadas por las riadas del pasado año. El periodista tuvo la oportunidad de hablar un momento con la Reina en Chiva: «Yo esperaba que como mucho me saludara y ya». Sin embargo, fue a doña Letizia a la que le salió la vena periodística y empezó a preguntar por cómo estaba tanto él como su equipo. Alsina considera que es muy probable que esa mañana doña Letizia fuera escuchando la radio en el coche.

La Reina Letizia en un acto con Carlos Alsina. (Foto: Gtres)

El periodista cree que a la Reina conecta de manera especial con todo lo que tiene que ver con los sentimientos y opiniones de las personas e insiste en lo bien que está realizando su papel. Además, ha influido de manera muy positiva en la evolución de la estrategia de comunicación de la Zarzuela, hacia unas formas más claras, sencillas y directas.

Alsina considera que doña Letizia tuvo un comienzo muy difícil, en el que se vio obligada a enfrentar todo tipo de críticas clasistas y machistas. Sin embargo, ha sido capaz de superarlo y ahora nadie discute el buen papel que realiza, a pesar de que en España el rol de las consortes está muy limitado y es meramente representativo. La Reina ha sabido revertir esta situación y, sin eclipsar a Felipe VI, ha conseguido transformar su posición y aprovecharla para darle un valor añadido a la institución en un momento en el que la cercanía y la transparencia son más necesarias que nunca.

La Reina Letizia en Valencia. (Foto: Gtres)

Los Reyes forman un equipo perfecto que tiene está por encima de posiciones políticas y que conecta con la gran mayoría de los ciudadanos. Prueba de ello son las imágenes de don Felipe y doña Letizia en Paiporta el pasado año, con barro en la cara y en la ropa, pero al lado de quienes habían visto sus vidas arrasadas mientras los políticos daban un paso atrás.