Sabemos la fecha de la sorprendente reaparición de Charlene de la que todo el mundo hablará

Echando la vista atrás, podría decirse que el 9 de febrero de 2021 tuvo lugar uno de los hechos más inesperados para Mónaco y sus ciudadanos. Pese a que en esa ocasión el Príncipe Alberto acudió a la inauguración del Torneo de Rugby Mónaco Sevens 2021 en compañía de su esposa Charlene, nadie podía imaginar que esta sería la última aparición pública de la Princesa en más de un año.

Ese momento fue clave a la hora de iniciarse una máxima expectación en el Principado monegasco sobre cuál es el estado de salud de la consorte y cuándo tendrá lugar su regreso oficial a la vida pública. Unas cuestiones que se han despejado hace tan solo unos minutos, cuando se ha dado a conocer que Charlene reaparecerá, aunque de una manera un tanto diferente a la que se creía.

Será mañana mismo cuando la Princesa volverá a acaparar la primera plana de todos los medios de comunicación, pero lo hará en forma de dibujo. Está previsto que el próximo viernes 25 se lance a la venta el sexto volumen del cómic franco-japonés Bliz, una obra escrita por Cédric Biscay con el ajedrez como tema principal. En una ocasión tan especial, el autor ha convertido a Charlene en protagonista clave de cuatro páginas del libro, haciendo de ella una superheroína que no pasará desapercibida para los lectores. Según se ha podido saber gracias a algunos adelantos, el alter ego en versión manga de la esposa del soberano aparecerá yendo al casino de Montecarlo en compañía de su guardaespaldas para dar una conferencia. Allí tendrá oportunidad de conocer a dos niños pequeños que le desvelarán su ilusión por asistir al próximo torneo de ajedrez que tenga lugar en Mónaco.

Teniendo en cuenta la difícil situación por la que está atravesando la Princesa, este proyecto ya es uno de los más especiales de su vida. De hecho, el periódico Le Parisien ha confirmado que la Princesa no ha dudado en aprobar la utilización de su figura para el nuevo personaje desde su retiro en una clínica privada de Suiza: “Estoy encantada con el lanzamiento del sexto volumen de Blitz, magníficamente sublimado por Garry Kasparov y dibujado por Daitaro Nishihara. La idea de participar en la aventura Blitz me atrajo de inmediato y agradezco a Cédric Biscay por invitarme a descubrir el mundo del manga”, habría apuntado. Por su parte, el autor de la obra también ha mostrado la ilusión que supone haber abordado un reto como este: “Por supuesto, le pedí su consentimiento para que apareciera en Blitz y pasé por el proceso formal. Fue hace aproximadamente un año. Ella aceptó de inmediato. Después pudo ver el cómic y no pidió ningún cambio”, aseguró. Y es que, entre Charlene y Cédric ya existía una estrecha relación amistosa gracias a la que este proyecto ha ido viento en popa: “Ambos somos amantes del rugby y tuvimos algunas discusiones alrededor de este tema. Ya ha aceptado patrocinar el festival Magic sobre cultura pop que organizó el Principado”, recalcaba, dejando entrever que será en breves cuando la Princesa reaparezca, y lo hará con más fuerza que nunca.