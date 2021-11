Se ha hecho de rogar más de lo deseado pero ya se puede anunciar el regreso de Charlene a Mónaco. La princesa ha abandonado Sudáfrica, su país natal y donde había permanecido los últimos seis meses. No ha sido nada fácil llevar a cabo su vuelta debido a los problemas de salud que ha tenido y los colaterales derivados de la pandemia. No obstante, aunque los Grimaldi no lo ha hecho oficial, ha sido el prestigioso diario alemán Bild el que ha dado todos los detalles.

La Princesa salió de la ciudad de Durban en un jet privado con dirección a Niza y de allí voló a Mónaco en helicóptero. Ha sido un portavoz de la familia quien ha concedido unas declaraciones al diario germano en las que anuncia que Charlene «está de buen humor y deseando volver a casa». Tampoco ella ha publicado nada en sus redes sociales acerca de su regreso. Su última publicación es la que dedicó a su perrito Monte tras ser atropellado accidentalmente, causándole la muerte.

El viaje de vuelta de Charlene arrancó el pasado domingo en el aeropuerto King Shaka de Durban. Allí estuvo acompañada por un gran amigo suyo, Misuzulu Sinqobile kaZwelithini, rey reinante de la nación zulú. Fue el paso previo a su embarque en Dassault Falcon 8X, una aeronave del Gobierno de Mónaco que la trasladó hasta el Principado. Para ello tuvo que ir desde Niza a la capital sudafricana, Johannesburgo, y de ahí a Durban, donde recogió a la princesa, que ya se había hecho los chequeos médicos previos que le daban el ok para emprender camino.

El regreso de Charlene confirma las palabras que pronunció su marido, el príncipe Alberto de Mónaco, hace tan solo unos días, donde se atrevió incluso a poner fecha. El soberano dijo que «su regreso está previsto para muy pronto. Y puedo decirles que estará en Mónaco mucho antes de la Fiesta Nacional». Eso es el próximo 19 de noviembre. No obstante, Alberto había deslizado que le haría ilusión que su mujer viajase con él a una exposición que tiene en Dubái este próximo día 13.

Charlene viajó hasta la tierra que le vio nacer hace medio año. Su objetivo era participar en una campaña contra la caza furtiva del rinoceronte. Sin embargo, una infección en oídos, garganta y nariz le obligó a ser atendida y pasar por quirófano. Tanto ella como su familia lo han pasado mal porque no veían la hora de regresar a Mónaco: «Vine a Sudáfrica a supervisar algunos de los proyectos de la Fundación, tenía una infección sin saberlo, así que se trató inmediatamente, pero por desgracia me obligó a quedarme durante varios meses (…) no puedo esperar más para volver a casa y estar con mis hijos, les echo enormemente de menos. Creo que cualquier madre que haya estado separada de sus hijos durante meses se sentiría como yo», comentó en una entrevista.