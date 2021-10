El Príncipe Alberto pone fecha al regreso de Charlene

Por fin hay buenas noticias para la familia real monegasca con respecto a la princesa Charlene. Tras una larguísima a temporada alejada de los suyos, Charlene de Mónaco está a punto de regresar a casa y reencontrarse con sus hijos, que acudieron a visitarla hace unas semanas. Así lo ha confirmado su marido, el príncipe Alberto, a la publicación francesa Point De Vue, en la que ha confirmado la mejoría de su mujer tras su última intervención: «esta última operación, que afectaba al tabique nasal, salió muy bien», ha dicho. Una gran noticia gracias a la cual la ex nadadora podrá volver a viajar y, por lo tanto, a abrazar a sus hijos.

Alberto no ha podido dar una fecha exacta de cuándo tendrá lugar este esperado regreso, pero sí que ha hecho una estimación al respecto: «su regreso está previsto para muy pronto. Y puedo decirles que estará en Mónaco mucho antes de la Fiesta Nacional. No es posible que les dé una fecha exacta, pero prometo que lo sabrán cuando llegue el momento». Teniendo en cuenta que el Día Nacional de Mónaco es el próximo 19 de noviembre, eso significa que apenas faltan tres semanas para la gran reaparición de Charlene. Aunque podría ser antes, pues el príncipe ha declarado que le gustaría que viajara con él a Dubái el próximo 13 de noviembre con motivo de la Exposición Universal, aunque es consciente de que es una decisión que no se podrá tomar hasta el «último minuto».

Según el príncipe monegasco ha confirmado a People, la decisión está en manos de los médicos y en cuando ellos tomen la decisión, que se espera para los próximos días, la ex deportista podrá regresar a palacio. «Obviamente ella extraña a los niños», ha dicho el royal, «y ellos la echan de menos. Todos lo hacemos». La pareja tiene dos hijos, los mellizos Gabriella y Jacques, que el pasado mes de agosto visitaron a su madre en Sudáfrica tras una larga temporada alejados y es que la infección de otorrinolaringología (de oídos, nariz y garganta) que cogió Charlene ha hecho imposible que pueda volar por encima de los 20.0000 pies al no poder igualar la presión en los senos paranasales. Pero el problema parece solucionado tras la última intervención, del pasado 8 de agosto, que sus médicos calificaron como «la cirugía final» y sobre la que su marido contó que duró 4 horas y que durante la misma le corrigieron los senos nasales.

Sin duda una gran noticia tras una época complicada. No solo por la enfermedad que sufre sino porque Charlene de Mónaco acaba de sufrir un nuevo revés, la muerte de uno de sus perros. Una perrita de raza chiguagua a la que ha dedicado su última publicación de Instagram. «Mi angelito murió anoche, fue atropellada. Te extrañaré mucho. Descansa en paz 💔», ha escrito junto a una fotografía en la que aparece con el can.