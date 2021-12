Se ha hecho esperar, pero ha merecido la pena. La princesa Charlene ha sido la encargada de compartir a través de su perfil de Instagram la felicitación navideña de la familia de este año. Una imagen que ha llamado la atención por su originalidad. Y es que, en lugar de tratarse de una fotografía al uso, en esta ocasión se ha tratado de una ilustración realizada por la propia Princesa en la que aparecen ella, el príncipe Alberto y sus dos hijos, los príncipes Jacques y Gabriella. Una tierna imagen en la que la familia posa ante un árbol de Navidad rodeados de regalos y vestidos de gala.

Ella misma ha publicado la ilustración en sus redes, donde en el pasado era muy activa, aunque en los últimos tiempos ha reducido su presencia por motivos obvios. Junto al post ha escrito el siguiente texto en inglés: “le deseo a todo el mundo una bonita y segura temporada festiva, con todo mi cariño”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

La elección de una ilustración no es ni mucho menos casual. Y es que el hecho de que Charlene haya permanecido tanto tiempo en Sudáfrica y ahora se encuentre en un centro especializado recuperándose ha dificultado mucho las posibilidades de que la familia se reúna para una sesión fotográfica. No hay que olvidar que las felicitaciones navideñas de los Grimaldi suelen ser bastante solemnes. A esto hay que añadir que no muchos eran conscientes de que la Princesa pintaba y de que lo hacía con tal maestría. Un talento que ha querido dejar al descubierto en este momento y de esta manera tan especial.

Por el momento no se ha confirmado una posible fecha para el regreso de la Princesa, no solo a Mónaco, sino a su agenda institucional, de manera que aún habrá que esperar. De la misma manera, no se sabe si dadas las especiales fechas que están próximas, el Príncipe aprovechará para hacer una visita a su esposa con sus hijos, a los que seguro echa mucho de menos.

A pesar de la ausencia de Charlene, el príncipe Alberto está intentando que sus hijos disfruten de una Navidad lo más tranquila posible. Hace unos días, de hecho, los vimos protagonizando la tradicional entrega de los regalos en el Palacio Grimaldi, en un acto en el que estuvieron acompañados de la princesa Estefanía y dos de sus hijos. Tanto Estefanía como Carolina se han convertido en grandes apoyos para el soberano en este delicado momento y le ayudan en todas las tareas de representación que necesita. No obstante, el Príncipe mantiene un contacto constante con su esposa, aunque espera poder volver a la normalidad lo antes posible y disfrutar de su presencia. No hay que olvidar que, además de la enfermedad de la Princesa, el soberano ha tenido que afrontar en estos últimos meses constantes rumores de crisis sobre su matrimonio que ya está cansado de desmentir.