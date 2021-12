El Principado de Mónaco vive uno de sus días más importantes. Los hijos menores del príncipe Alberto y la princesa Charlene cumplen 7 años, pero esta vez, su situación es muy diferente a la de ocasiones anteriores. Los pequeños Jacques y Gabriella cada vez están más implicados en la vida institucional del pequeño país y a su corta edad se han tenido que enfrentar a la difícil realidad de estar separados de su padre durante algún tiempo debido al coronavirus y, sobre todo, de su madre por las graves complicaciones derivadas de una infección. Es precisamente ella, Charlene de Mónaco, quien ha acaparado la atención sin estar presente en los últimos meses en relación a la familia Grimaldi.

Esta vez no será una excepción. Desde su inesperado regreso de Sudáfrica el pasado 8 de noviembre -quizás en parte motivado por la constante presión mediática que reclamaba con insistencia algún tipo de información sobre su estado-, lo cierto es que apenas se han tenido noticias sobre su evolución. El propio Alberto confirmaba que estaba fuera del Principado, recuperándose de las secuelas “no solo físicas” de esta dura etapa y mientras que el padre de la exnadadora aseguraba estar convencido de que iba a superar esto y salir fortalecida, otras fuentes cercanas mantenían que su situación había sido de extrema gravedad, al borde incluso de la muerte. Informaciones a las que hay que sumar los rumores de una operación estética con mal resultado o las presuntas visitas a la clínica suiza del magnate ruso Vladislav Doronin -expareja de Naomi Campbell-.

Sin embargo, a día de hoy poco se sabía de la evolución de la Princesa, hasta el punto de que incluso sus habituales publicaciones en redes sociales se han reducido de manera considerable. Tanto es así que la última vez que compartió un contenido fue el 19 de noviembre, con motivo del Día Nacional de Mónaco, fecha en la que sus hijos le dedicaron entrañables mensajes de cariño desde el balcón del Palacio Grimaldi .A pesar de todo, se esperaba que la Princesa rompa su silencio con motivo del cumpleaños de sus hijos. Y así ha sido. Charlene ha reaparecido en redes por un buen motivo: felicitar el cumpleaños a sus pequeños.

«Feliz cumpleaños mis bebés. Gracias Dios por bendecirme con niños tan maravillosos. Estoy realmente bendecida, mamá ❤️», ha escrito, junto a una foto de sus niños celebrando su día.

No es una fecha redonda y a nadie se le escapa que en Mónaco no son especialmente proclives a manifestaciones públicas salvo que la ocasión lo requiera, de manera que no hay que contar con algún tipo de comunicado oficial por esta efemérides. Pero Charlene suele ir al margen y recurre a su cuenta de Instagram. Ya el pasado año sorprendió gratamente a sus seguidores compartiendo unas imágenes entrañables y muy familiares de la fiesta de cumpleaños de sus hijos, en las que se veía al príncipe Alberto soplando las velas de la tarta de Jacques y Gabriella, en una actitud poco habitual en el soberano. Los pequeños, vestidos con divertidos pijamas disfrutaban en familia de un aniversario que este año es más que probable que no se repita.

Sin embargo, son muchas las ocasiones en las que los Grimaldi han dado una vuelta de tuerca y han apostado por actitudes poco convencionales. La propia Charlene era la encargada de hacer públicas unas fotografías de la Navidad en Palacio en las que se veía a Alberto disfrazado de rojo y en actitud divertida con su familia. Una imagen poco convencional y alejada de los protocolos que rigen en la Corte.

A falta de confirmación oficial por parte de Palacio, de momento no se sabe si cabrá una visita a la Princesa por parte de su familia en este día tan especial, si será ella quien se traslade a Mónaco o si, finalmente, todo se reducirá a una serie de intercambios de mensajes hasta que la situación mejore para la exnadadora y pueda regresar a casa. Sea como sea, este aniversario quedará grabado en la memoria de todos ellos de manera permanente, sobre todo por las numerosas dificultades a las que han tenido que hacer frente en estos meses.