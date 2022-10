París se ha convertido estos días en epicentro de la moda y punto de encuentro de numerosos rostros conocidos. En las calles de la ciudad se ha visto a figuras destacadas del panorama internacional, no solo del entorno de la industria de la moda, sino también de la esfera royal. Por ejemplo, Alexandra de Hannover se dejaba ver junto a su cuñada, Beatrice Borromeo, esposa de Pierre Casiraghi, mientras que Victoria Federica de Marichalar era una de las grandes protagonistas de estos días.

Sin embargo, la gran sorpresa ha venido de la mano de la princesa Charlene. La esposa de Alberto de Mónaco volvía a París para estar presente en el desfile aniversario de la firma Akris, una de sus marcas de cabecera. Una visita a la ciudad de la luz totalmente inesperada, ya que hacía varios años que la Princesa no pisaba las calles de la capital francesa. Un viaje que ha dejado claro que el estado de la ex nadadora es cada vez mejor y que su agenda va activándose poco a poco tras los meses complicados que ha vivido a raíz de su salud y las consecuencias de la infección que sufrió el pasado año.

Pero Charlene no solo ha estado presente en el desfile de Akris, sino que ha extendido un poco más su estancia en París. La esposa del príncipe Alberto no ha faltado a la última jornada de la Semana de la Moda y la hemos podido ver en el desfile de Louis Vuitton. Sentada en el front row, la Princesa ha sorprendido con un look más que llamativo: pantalones negros, botines, camisa blanca con bordados en el cuello y americana de cuadros con pailletes. Un estilismo arriesgado que ha completado con una manicura poco habitual en una royal, en tono oscuro. Justo detrás de ella se ha podido ver a Jaime de Marichalar, así como a otros rostros conocidos como Ana de Armas, Antonella Rocuzzo, Léa Seydoux o Jennifer Connelly. Ella misma no ha dudado en compartir algunas fotografías de su visita a París en sus redes sociales.

Sin embargo, lo que resulta especialmente llamativo, es que Charlene no se haya encontrado en ningún momento con ninguna de las mujeres de la familia Grimaldi. Esta misma semana se ha podido ver en París a las dos hijas de Carolina de Mónaco, la princesa Alexandra de Hannover, así como a Carlota Casiraghi, además de a la mujer de Beatrice Borromeo. Aunque todas ellas han acudido a desfiles diferentes, no hay testimonio gráfico ni información de que se hayan encontrado, ni siquiera las dos hermanas, solo Alexandra con Beatrice, con la que acudió al desfile de Dior. Esto ha avivado los rumores sobre los desencuentros entre Carolina y Charlene de Mónaco, de los que siempre se ha hablado, aunque nunca se ha confirmado de manera directa la presunta mala relación entre ambas.