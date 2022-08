Carlota Casiraghi escoge el hotel preferido de Marta Ortega para su escapada secreta

Ibiza se ha convertido en el destino por excelencia de los VIP del momento y, no solo eso, sino que personalidades de la realeza se desplazan hasta la conocida como ‘isla bonita’ cada vez que tienen la oportunidad. Carlota Casiraghi ha elegido las aguas cristalinas y las localizaciones de ensueño del citado enclave para sus días de desconexión antes de volver a su rutina teniendo en cuenta que septiembre está ya a la vuelta de la esquina.

La hija de Carolina de Mónaco se ha dejado ver en un ambiente relajado durante esta escapada, tal y como ha revelado la revista ¡Hola! en exclusiva. Carlota Casiraghi, además de disfrutar de la cultura y la gastronomía que ofrece la isla Pitiusa se ha alojado en uno de los hoteles más exclusivos y glamurosos de la zona: Six Senses.

El complejo hotelero se sitúa en el extremo norte de Ibiza en los contornos de la prístina bahía Xarraca. No solo se llega a un destino, sino que se viaja a una frecuencia diferente en un ambiente exquisito y perfecto para desconectar en armonía y sincronizar con el ambiente. Cuenta con 137 alojamientos para los huéspedes, entre los que se pueden elegir residencias, mansiones, suits con piscina y las cuevas frente a la playa.

La decoración sigue una misma línea mezclando el minimalismo y el arte mediterráneo. Una fusión que transmite calma y exclusividad. El inmobiliario de madera y los detalles beige hacen de cada una de las estancias un lugar único en el que relajarse. Además, cuentan con unas impresionantes vistas con las que se crean un recuerdo imborrable. Carlota Casiraghi no ha sido el único rostro conocido que se ha decantado por los servicios de Six Senses. Hace tan solo una semana, tal y como revelaba este digital en exclusiva, Lewis Hamilton disfrutaba de la isla y se alojaba en una villa privada con parking incluido.

Estancias de Six Senses

Hideaway Deluxe

Esta estancia con decoración contemporánea y toques locales y modernos cuenta con un patio mediterráneo entre sus magníficas instalaciones.

Deluxe

Los huéspedes que opten por la estancia Deluxe podrán disfrutar de unas espectaculares vistas al bosque marítimo y al mar a través de una amplia ventana. Se sitúan en la segunda y tercera planta de Ala Studio y, como no podía ser de otra forma el ambiente minimalista está presente en cada rincón.

Junior Suit

Una espaciosa y elegante Junior Suite con una zona de estar que se abre a una generosa terraza para disfrutar del enclave ibicenco. Está situada en el ala Village del hotel Six Senses Ibiza. La Junior Suite tiene un ambiente moderno, pero a su vez acogedor. Ofrece también, un cuarto de baño de generosas dimensiones y una zona de estar con un gran sofá cama junto con una amplia terraza con vistas parciales al mar.

Xarraca Two Bedroom Suit

Situada en lo alto del ala de estudios del complejo turístico Six Senses Ibiza, la espaciosa sala de estar y los dos dormitorios comparten una amplia terraza con vistas al mar. Consta de 255 metros cuadrados y con amplias vistas al mar para hacer más especial y única la experiencia. Esta suite cuenta con dos habitaciones separadas, un amplio salón y una gran terraza con hermosas plantas mediterráneas y pantallas para lo último en privacidad y aislamiento.

Cave Royale

Este refugio de lujo tiene un gran espacio exterior, bar completo y una puerta secreta que conduce a un estudio de grabación. La Cave Royale tiene un toque festivo ibicenco, rindiendo así homenaje a la escena musical y artística con toques bohemios que tanto caracterizan a la isla.

Los detalles están presentes en todos los rincones del complejo hotelero que se ha convertido en el destino por excelencia de los famosos. Destacan también, Sea View Deluxe, Sea View Premium, Sea View Junior, Sea View Junior Suit Pool Level, Sea View Premium Junior Suit, Sea View Cave Suit, Sea View One Bedroom Suit, Xarraca Two Bedroom Suit, Three Bedroom Residence, Four Bedroom Residence, Five Bedroom Reisdence, Seven Bedroom Residence, Five Bedroom Mansion -The Cliffhanger- y Ten Bedroom Mansion -The South Mansion-.

Además, para un mayor descanso, Six Senses ha reunido las mejores herramientas para un mayor confort y es por eso por lo que, los colchones están hechos a mano, cuentan con almohadas reguladoras de la temperatura y hasta edredones y sábanas de algodón orgánico. De esta manera, los huéspedes disfrutarán de una experiencia completa en un oasis ubicado en una de las mejores zonas de Ibiza.