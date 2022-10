Desfiles y fiestas: Charlene y Alberto, fin de semana en polos opuestos

La actividad de la princesa Charlene de Mónaco se ha ido intensificando de manera constante en los últimos tiempos. Casi un año después de su regreso al Principado tras pasar varios meses aislada en Sudáfrica a consecuencia de las secuelas de una complicada infección, la esposa del príncipe Alberto cada vez participa en más compromisos, no solo en solitario, sino también con otros miembros de la familia.

Hace unos días, la vimos por primera vez con las princesas Carolina y Estefanía y algunos de los hijos de esta última, en la presentación de la agenda de actividades prevista con motivo del centenario del nacimiento del príncipe Rainiero, que se cumple en 2023 y ahora ha viajado a París para asistir a un importante evento en el marco de la Semana de la Moda de la ciudad de la luz.

Radiante y muy sonriente, la esposa del príncipe Alberto no ha querido perderse el desfile de la firma Akris, una de las marcas fetiche en su armario. La Princesa ha acudido sola a la cita, vestida con un elegante y sobrio conjunto de la marca. Charlene mantiene una relación muy estrecha con esta firma, a la que ha recurrido a lo largo de los años en muchas ocasiones importantes. Según ha trascendido, la ex nadadora tenía muchas ganas de poder estar en el desfile y visitar París, ciudad a la que no había viajado desde hacía varios años.

La presencia de Charlene en este desfile es especialmente significativa, ya que la casa suiza Akris celebra este año su centenario. La firma fue fundada en 1922 por Alice Kriemler-Schloch. Desde entonces, han sido sus sucesores los que se han ido haciendo cargo de la marca, aunque el mayor esplendor lo adquirió a partir del año 2004, cuando debutó en la Semana de la Moda de París.

Sin embargo, mientras Charlene se encontraba en la capital francesa, el soberano también ha cumplido con algunos compromisos. Este sábado, el príncipe Alberto no ha querido faltar a la fiesta ‘Dreaming in Azur’, que se ha celebrado en el Hotel Hermitage de Montecarlo. Una velada organizada por el matrimonio Ghirelli a través de la Venetian Arts Foundation a beneficio de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco. En la fiesta se ha echado de menos a la princesa Charlene, pero en las imágenes que han trascendido se puede ver al soberano relajado y disfrutando del entorno.

A pesar de los esfuerzos de la pareja por aparentar normalidad, los rumores de crisis entre el príncipe Alberto y su esposa han sido una constante incluso desde antes de su boda. Precisamente la situación de salud de la ex nadadora incrementó las especulaciones de distanciamiento, que tanto Charlene como Alberto han intentado frenar con palabras y gestos de cariño. Sin embargo, la realidad es que la sombra de la sospecha nunca les ha abandonado.