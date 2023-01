La princesa Charlene cumple este 25 de enero 45 años. Es el primer cumpleaños de la esposa de Alberto de Mónaco desde que retomara de manera plena su actividad en el Principado, tras pasar varios meses fuera de casa a consecuencia de una infección y de las consecuencias de esta dolencia. Tiempo en el que el soberano ha contado con el apoyo de sus dos hermanas, en especial, de la princesa de Hannover que, durante varios meses, ha ejercido una vez más como ‘Primera Dama’ del Principado, un papel al que está más que acostumbrada.

Sin embargo, el retorno de Charlene ha supuesto un ‘paso atrás’ de sus cuñadas que, no obstante, siguen siendo un importante pilar para el soberano. El propio Alberto ha declarado en más de una ocasión que la recuperación de su esposa aún no es total, de hecho, a nadie le extraña que se ausente en algunos actos como, recientemente, en el Festival Internacional de Circo de Montecarlo o en el funeral de Constantino de Grecia, al que acudió el príncipe Alberto solo.

No obstante, lo cierto es que la agenda de la Princesa es cada vez más intensa, no solo en compañía de su marido, sino también en solitario. Una serie de actividades con las que Charlene ejerce de perfecta representante del Principado y refuerza su papel. Un rol al que al principio le costó un poco adaptarse, pero en el que se encuentra cada vez más cómoda. De hecho, podría decirse que ahora, cuando cumple 45 años, la ex nadadora está cada vez más ‘empoderada’.

Parte de los responsables de que Charlene esté cada vez más asentada y cómoda en su papel son, además del príncipe Alberto -que siempre la ha defendido y apoyado-, la familia de la ex nadadora. Su hermano, Gareth Wittscock es uno de sus grandes pilares y lleva tiempo residiendo en Mónaco. Es más, juega un rol fundamental en algunas de las iniciativas destacadas de la vida de la Princesa. El cuñado de Alberto de Mónaco se ha convertido en una especie de ‘sombra’ para Charlene, pendiente en todo momento de todo lo que ocurre en el Principado y que pueda repercutir en la ex nadadora.

No obstante, más allá de Gareth, de un tiempo a esta parte, Charlene cuenta con más aliados. Algo importante para ella, dado que nunca ha tenido una relación especialmente estrecha con la familia de su marido. Según han publicado algunos medios, los padres de Charlene, Michael y Lynette Wittstock se han mudado a la zona de La Turbie, un pueblo francés al lado del Principado. Una buena noticia para la Princesa, que está muy unida a su familia. Es más, una fuente cercana al Palacio Grimaldi asegura que tener a sus padres cerca ha supuesto para Charlene algo muy positivo. Celebrar con ellos este cumpleaños tan especial ahora es mucho más fácil que en pasado