El inexplicable ‘plantón’ de Charlene a Estefanía de Mónaco

La princesa Estefanía de Mónaco ha ejercido un año más de ‘anfitriona’ de una de las citas más importantes del Principado. El pasado viernes, 20 de enero, la ciudad de Montecarlo acogió la presentación de la edición 45 del Festival Internacional de Circo de Montecarlo, una de las celebraciones más destacadas del país y que se prolongará hasta el próximo día 29.

Después de una ausencia de dos años debido a la pandemia, el 45 Festival Internacional del Circo de Montecarlo regresan con más fuerza e ilusión que nunca, con un programa cargado de espectáculos que sorprenderán al público. Una cita a la que, como era de esperar, no han faltado algunos de los rostros más relevantes de la Familia Grimaldi, aunque no todos.

El príncipe Alberto ha sido uno de los primeros en acudir al Festival y mostrar su apoyo a su hermana menor, la princesa Estefanía, cuya reaparición ante los medios tras una ausencia de más de dos meses ha generado gran expectación. No hay que olvidar que la Princesa vive uno de sus mejores momentos, ya que en apenas unos meses se convertirá en abuela por primera vez, tras el anuncio por parte de su hijo Luis Ducruet de su próxima paternidad.

Desde su creación por el Príncipe Rainiero III en 1974, el Festival Internacional de Circo de Montecarlo ha sido uno de los eventos de artes circenses más prestigiosos del mundo. S.A.S. la princesa Etefanía, que es presidenta del Festival desde 2005, decidió crear en 2012, con su hija mayor Pauline Ducruet, New Generation, una competición de circo para jóvenes aspirantes a artistas. Pauline es, además, Presidenta del Jurado Internacional.

Desde que el pasado viernes se inaugurara esta edición tan especial, se ha visto, además de a la princesa Estefanía, a algunos de sus hijos y a su sobrina, Carlota Casiraghi. El príncipe Alberto no solo estuvo el pasado jueves en la inauguración, sino que este fin de semana ha aprovechado para acudir con sus hijos menores, los príncipes Jacques y Gabriella. Sin embargo, ni rastro de la princesa Charlene que, por cierto, no ha pisado este certamen circense desde el año 2014. La esposa de Alberto de Mónaco, aunque cada vez tiene una agenda más apretada, no suele participar en este tipo de compromisos.

No obstante, sus hijos parecen disfrutar mucho con la cita. Es más, el pasado año, los pequeños acudieron a una representación junto a su tía, la princesa Estefanía y sus hijos a beneficio de Ucrania. De hecho, Estefanía ha demostrado tener una relación muy estrecha con los hijos pequeños de su hermano, de los que ha estado muy pendiente en ausencia de su madre. La que tampoco se ha dejado ver y lleva tiempo sin acudir al circo es la princesa de Hannover, Carolina de Mónaco, en su caso, desde el año 2016.