La Reina Sofía reaparecía a principios de esta semana en Salamanca para un acto vinculado con la fundación que preside. Después de varios días alejada de la agenda institucional tras dar positivo en coronavirus, la madre de Felipe VI se trasladaba a la ciudad universitaria en compañía de Silvia de Suecia, para presidir una nueva edición de la Cumbre Mundial sobre Enfermedades Neurodegenerativas NEURO 2020/2022.

Se trata de un encuentro de carácter internacional impulsado por la Fundación Reina Sofía y la Fundación CIEN, en el que la esposa de Carlos Gustavo de Suecia ha tenido un papel relevante, dada su vinculación con este tipo de iniciativas que promueven la investigación en Enfermedades Neurodegenerativas. Es más, tanto doña Sofía como la que fuera su homóloga nórdica, han tenido experiencias muy directas con patologías de estas características. En el caso de doña Sofía, la madre de su prima, Tatiana Radziwill sufrió Alzheimer, mientras que para la Reina Silvia, fue su progenitora la que directamente padeció demencia senil.

No es ni mucho menos la primera vez que doña Sofía participa en un encuentro de estas características, sino que su vinculación con las Enfermedades Neurodegenerativas es constante desde finales de los ochenta. Una implicación que lleva a cabo a través de la Fundación Reina Sofía que este año ha cumplido cuarenta y cinco años desde su creación en mayo de 1977.

Un aniversario que, a diferencia de otros, se torna un tanto agridulce. Hace cinco años, cuando la institución cumplió cuatro décadas de actividad, tanto los Reyes don Felipe y doña Letizia como don Juan Carlos apoyaron a doña Sofía en esta celebración. Los cuatro reyes estuvieron juntos en una fecha más que simbólica: el aniversario de la boda de don Felipe y doña Letizia.

Una jornada en la que, además de repasarse los logros y actividades de la institución, don Felipe quiso aprovechar para dar la enhorabuena a su madre por su dedicación: «Este aniversario pone de relieve vuestra humanidad y vuestro compromiso con las personas más desfavorecidas. Y gracias de corazón, por el gran ejemplo que todo ello supone y en nombre de tantas personas que a lo largo de todos estos años han sentido de cerca esa ayuda y ese apoyo -no solo en lo material», dijo don Felipe, que recalcó además el papel del Rey Juan Carlos. «Ha sido una carrera de fondo, llena de éxitos y metas volantes, en la que junto a tu equipo siempre has contado con el apoyo de mi padre, el Rey Juan Carlos. Sin duda ha valido la pena como lo demuestra, por ejemplo, este magnífico Centro, que ahora cumple 10 años, dedicado a paliar los efectos de la enfermedad de Alzheimer». Don Felipe logró emocionar con sus palabras a la Reina Sofía.

Por su parte, la Reina Sofía también agradeció la presencia de los Reyes en este aniversario, así como la de don Juan Carlos: «Quiero en primer lugar agradecer a SSMM los Reyes que hayan aceptado presidir este acto del cuarenta aniversario de la Fundación que lleva mi nombre. Gracias de todo corazón por estar aquí en un día tan emotivo para mí. Pero quiero agradecer también, muy especialmente, al Rey Juan Carlos el apoyo y el cariño con el que me dio la oportunidad de crear mi propia Fundación y así poder trabajar en lo que más me podía ilusionar, ayudar a los más necesitados», dijo la madre de Felipe VI. Una situación que no se volverá a repetir dadas las actuales circunstancias del Rey Juan Carlos, al que, de momento, parece que no veremos de vuelta en España en las próximas semanas.

Tras cuarenta y cinco años de actividad, doña Sofía continúa al pie del cañón en la institución y muy pendiente de todas las actividades que se desarrollan a través de la misma. Es más, la mayor parte de su agenda la desarrolla a través de esta organización, que compagina con puntuales compromisos de la Casa de S.M. el Rey.

La Fundación Reina Sofía es una entidad mixta de carácter benéfico y cultural, sin ánimo de lucro y de naturaleza permanente. Su creación tuvo lugar a mediados de mayo del año 1977, con un pequeño capital aportado personalmente por Su Majestad la Reina Doña Sofía, presidenta ejecutiva de la Fundación. A lo largo de estos cuarenta y cinco años, la institución ha llevado a cabo más de doscientos proyectos con numerosas entidades sociales. Estos proyectos se han distribuido en cuatro áreas principales de actuación: Acción Social, Investigación en Enfermedades Neurodegenerativas, Medioambiente y Educación, y de ellos se han beneficiado miles de personas, principalmente niños, mayores, personas con discapacidad, y población desfavorecida o afectada por catástrofes naturales.

De hecho, en los últimos cinco años, la fundación ha empleado un total de 5.600.000 euros, de los cuáles se ha destinado un 47% a proyectos de investigación en Alzheimer y otras Enfermedades Neurodegenerativas, un 33% a proyectos sociales, un 12% a proyectos medioambientales, y 8% a proyectos de educación entre otros. Es más, en concreto, en 2021, la Fundación Reina Sofía duplicó sus gastos con el objetivo de ayudar a paliar los efectos de la pandemia en los colectivos más desfavorecidos y dar un impulso a la investigación, según recalcan las cuentas anuales que se han presentado recientemente.

Para los próximos meses, la Fundación Reina Sofía tiene sus objetivos centrados en el esfuerzo en la investigación en Alzheimer y otras Enfermedades Neurodegenerativas, como Párkinson, ELA y Huntington, temas que se están tratando en la cumbre que se celebra en la ciudad de Salamanca.