Carolina de Mónaco eleva el look de Zara que necesitas en tu armario

Carolina de Mónaco es una de las mujeres más elegantes del mundo. La hermana del príncipe Alberto ha acaparado durante muchos años los flashes por su impecable estilo, en la mayoría de las ocasiones, vestida de Chanel, sobre todo, por la especial relación que mantenía con Karl Lagerfeld. Sin embargo, la Maison no ha sido la única marca a la que ha recurrido la madre de Carlota Casiraghi.

La princesa de Hannover tiene un estilo y una elegancia innatas, y da igual que se decante por grandes firmas que por marcas más asequibles, que siempre destaca en cada una de sus apariciones. Ella encarna a la perfección la definición clásica de elegante, esto es, el que sabe elegir y es capaz de elevar un look de una manera que otra persona quizás no sabría.

Carolina de Mónaco en un acto homenaje a su padre. / Gtres

Es precisamente esto lo que acaba de hacer en una de sus últimas apariciones públicas, donde ha vuelto a demostrar la capacidad de los complementos para transformar un estilismo al alcance de cualquiera.

El pasado 4 de julio, la todavía esposa de Ernesto de Hannover -que, por cierto, ha estado disfrutando de una escapada veraniega a uno de sus destinos preferidos, Ibiza-, aparecía junto a parte de la Familia Grimaldi en el estreno de un documental centrado en la figura del príncipe Rainiero, en el marco de las actividades con motivo del centenario del nacimiento del padre del príncipe Alberto. Para esta cita, Carolina de Mónaco apostaba por el siempre infalible LBD (Little Black Dress), un look básico de fondo de armario que, en este caso, es de firma ‘low cost’.

Se trata de un vestido de línea fluida, largo midi y bajo asimétrico, con manga al codo y lazada al cuello en color negro. Un vestido perfecto para cuando no sabes qué ponerte, que la Princesa ha elevado gracias a unas sandalias negras de Chanel y unos llamativos accesorios, que dan el toque festivo al estilismo. En este caso, Carolina ha apostado por un clásico bolso negro de la firma francesa, un collar de varias vueltas y pulseras con forma de aro. Sin duda, un look de diez con el que la princesa de Hannover demuestra, una vez más, su versatilidad y su elegancia innata, se ponga lo que se ponga.

La hermana de Alberto de Mónaco no ha sido la única protagonista de esta velada, sino que también su hija menor, la princesa Alexandra de Hannover, ha apostado por un look en negro, aunque en su caso, de la firma Alaia. Tatiana Santo Domingo se ha decantado por un favorecedor look en rojo de Miu Miu, mientras que la princesa Estefanía, al igual que su hija Camille Gottlieb, ha preferido la comodidad de un traje sastre de pantalón.