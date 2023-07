Mientras que la agenda de la princesa Charlene está en el punto de mira por sus escasas apariciones, en el caso de Alberto de Mónaco, el Príncipe mantiene una actividad bastante intensa. El soberano tiene compromisos prácticamente todos los días, sobre todo, porque este año hay numerosos actos relacionados con el centenario del nacimiento de su padre, el príncipe Rainiero. Una fecha muy especial que en Mónaco se está celebrando por todo lo alto, con diversos eventos en los que hemos podido ver a los Grimaldi al completo.

Hace unos días llamaba la atención la ausencia de la princesa Charlene en la agenda del Principado, mientras que su esposo estaba participando, junto a sus hermanas y varios de sus sobrinos, en numerosos compromisos. Una ausencia que, como era de esperar, ha generado comentarios y especulaciones, dado el complicado historial de rumores de crisis que ha perseguido a la pareja a lo largo de los años. Sin embargo, esta misma semana, Charlene reaparecía como si nada junto al Príncipe en un acto en el marco de las actividades de la Fundación Princesa Charlene, con la que está absolutamente volcada.

A pesar de que no ha habido información oficial al respecto, algunas fuentes han apuntado a que la ausencia de Charlene -y de sus hijos también, por cierto-, se ha debido a que la ex nadadora ha estado de vacaciones en algún destino que no ha trascendido con los príncipes Jacques y Gabriella. Un detalle que parece bastante lógico dada la temporada en la que nos encontramos. Sin embargo, parece que para el soberano no hay tiempo, por ahora, para tomarse un descanso.

El príncipe Alberto ha viajado a Londres para disfrutar de uno de los partidos del torneo de Wimbledon y lo ha hecho, una vez más, sin su esposa. El soberano no es el único royal que ha sido visto en la capital británica, donde también se encontraba el príncipe Federico de Dinamarca, tras disfrutar de una escapada a España con su familia.

Aunque Alberto se ha trasladado a la ciudad del Támesis sin su esposa, el hijo del príncipe Rainiero no ha estado solo en Londres. Se ha podido ver al jefe de la Casa Grimaldi con la que muchos consideran que es su escudera -por encima incluso de sus hermanas- y uno de los mayores apoyos del matrimonio: Melanie Antoinette de Massy.

Alberto y Charlene de Mónaco juntos en Florencia. / Gtres

El Príncipe ha disfrutado del tenis junto a su prima en el mismo día en el que se cumplen 18 años de que ascendiera al trono, el 12 de julio de 2005. Aunque desde el Palacio Grimaldi han compartido una breve felicitación, no se han organizado más actos para festejar esta ‘mayoría de edad’ de Alberto de Mónaco como soberano. Eso sí, se trata sin duda, de una fecha señalada que el monegasco ha preferido celebrar con su prima y lejos de ‘casa’.