Carolina de Mónaco calienta motores para una de las citas más importantes de su agenda. El Baile de la Rosa de Montecarlo se celebrará el próximo sábado 25 de marzo en la Salle des Étoiles del Sporting Montecarlo. Una cita ineludible para la sociedad monegasca que, este año, versa sobre el tema de Bollywood.

El Baile de la Rosa, presidido por Su Alteza Serenísima, el príncipe Alberto de Mónaco y su hermana, Su Alteza Real, la princesa Carolina de Hannover, es uno de los eventos más destacados e importantes que cada año se celebran en el Principado. Fue creado por la princesa Grace en el año 1954 y mantiene intacto el glamour de los comienzos, fusionando tradición y modernidad en una de las veladas más especiales de la temporada.

Una cita en la que Carolina de Mónaco es, sin lugar a dudas, la gran protagonista, pero a la que no faltan, además del soberano, otros miembros de la Familia Grimaldi, en especial, los hijos de la princesa de Hannover. No es, sin embargo, una velada a la que acuda la esposa del príncipe Alberto, que hace años que no se deja ver en este evento, al igual que ocurre con la princesa Estefanía de Mónaco.

El Baile de la Rosa tiene cada año una temática diferente y en su organización y preparativos participan numerosos artistas y figuras destacadas de la sociedad monegasca. Durante muchos años, el diseñador Karl Lagerfeld, gran amigo de la princesa Carolina de Mónaco, era el responsable de la decoración de este evento, pero ahora ha sido Christian Louboutin el que ha tomado el testigo. Fue el pasado año, en 2022, cuando el zapatero francés debutó en este evento, después de dos años marcados por la pandemia de coronavirus.

Aunque se trata de una velada cargada de glamour y sofisticación, el Baile de la Rosa no es solo un evento social, sino que es, ante todo, una cita con proyección internacional y fines benéficos en la que se busca recaudar fondos mediante diferentes estrategias para la Fundación Princesa Grace, que está en activo desde la segunda mitad del siglo XX. Una institución con la que los tres hijos de la princesa Grace y el príncipe Rainiero han estado siempre muy vinculados y cuyo objetivo principal es desarrollar proyectos e iniciativas para ayudar a los colectivos más necesitados, especialmente niños y jóvenes.

La expectación este año en torno al Baile de la Rosa es aún mayor que en otras ediciones. Por un lado, aunque no se espera que participen ni la princesa Charlene ni tampoco Estefanía y sus hijos -que desde hace ya tiempo que no suelen acudir-, sí que se espera a los hijos de la princesa de Hannover con sus respectivas parejas. Los ojos estarán especialmente puestos en Carlota Casiraghi, a la que se ha visto en algunos compromisos últimamente, pero que no ha llegado a confirmar ni a desmentir los rumores de embarazo. Quizás esta cita sea la ocasión perfecta para que la sobrina del príncipe Alberto zanje las especulaciones, no porque lo confirme de palabra, sino porque muchas veces, las imágenes hablan por sí solas.