El Baile de la Rosa ha regresado al Principado de Mónaco. Esta nueva edición ha tenido como temática “Los años 20, el regreso”, por lo que han estado muy presentes los elementos chics y glamurosos emulando el Hollywood del siglo pasado. Un viaje en el tiempo a manos de Christian Louboutin, que se ha convertido en el director de la gala al coger el testigo de Karl Lagerfeld tras su fallecimiento. Una cita muy especial en La Salle des Etoiles del Sporting Monte Carlo y muy significativa para el príncipe Alberto, la princesa Carolina y el clan Grimaldi al completo, ya que con ella se pretende honrar el recuerdo de la princesa Grace.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Grimaldi & Casiraghi (@grimaldicasiraghi)

Una sonada ausencia

El soberano ha asistido al evento junto a la princesa Carolina, quien tiene un papel fundamental al presidir la Fundación Princesa Grace. La todavía mujer de Ernesto de Hannover ha contado en su gran noche con el apoyo de sus cuatro hijos y sus respectivas parejas. Alexandra de Hannover ha asistido junto a Ben-Sylvester Strautmann luciendo un espectacular vestido de Giambattista Valli; Carlota Casiraghi, luciendo un Chanel, ha mostrado su amor con Dimitri Rassam; Pierre Casiraghi ha acudido junto a Beatrice Borromeo y, por último, pero no menos importante, Andrea Casiraghi ha aparecido con Tatiana Santo Domingo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Grimaldi & Casiraghi (@grimaldicasiraghi)

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido la ausencia de Charlene que, a pesar de haber regresado a Mónaco y haber retomado su agenda oficial, ha optado por declinar la invitación a la celebración, a la que no acude desde 2014. Después de permanecer en Sudáfrica más de medio año por una infección ORL, al regresar al Principado, la Princesa tuvo que ser ingresada en una clínica en Suiza por un problema de salud mental. A principios de abril, volvió a retomar sus quehaceres como miembro de la realeza con más fuerza que nunca, pero parece que el Baile de la Rosa no está entre sus prioridades. Aunque mucho se ha hablado de cuál podría ser el motivo de su ausencia, apuntando a la mala relación que tiene con Carolina, lo cierto es que no se han dado ningún tipo de detalles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Grimaldi & Casiraghi (@grimaldicasiraghi)

Los detalles del baile

Esta conocida celebración fue instaurada por Grace Kelly antes de su fallecimiento y todo el dinero recaudado gracias a las diferentes subastas allí organizadas van a parar a los proyectos humanitarios que dan sentido al funcionamiento de la Fundación, que tiene como objetivo los niños desfavorecidos. Después de dos años de parón por la pandemia, el evento royal ha vuelto con más fuerza que nunca, por lo que los detalles han sido pensados al milímetro. Con la vuelta a los años 20 y la Salle des Etoiles del Sporting Monte Carlo engalanada para la ocasión, la princesa Carolina ha elegido un menú valorado en 950 euros por persona. Los invitados han podido degustar un primero de coliflor con fondant de langosta azul y caviar, un plato principal de rodaballo con mejillones y otro de cordero con setas y para el postre fresas salvajes y merengue. Además, ha sido la misma Princesa quien se ha encargado de elaborar el listado de invitados, que agotaron las entradas hace ya varias semanas. Una velada espectacular que también ha contado con el músico Charly Voodoo, la bailarina Amélie Poulain, la patinadora Marawa, la artista Corine, la Dj Amina y la vedette Dita Von Teese, encargados de entretener a los allí presentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Grimaldi & Casiraghi (@grimaldicasiraghi)

El centro de todas las miradas

Pero, si hay alguien que ha acaparado toda la atención, esa ha sido Alexandra de Hannover, que ha lucido un vestido ajustado hasta la cadera, con una falda de varias capas de tul abierta en cascada al más puro estilo princesa. Además, con su estilismo ha querido hacer un guiño al Principado al lucir el rojo y el blanco, los dos colores de su bandera. Como complementos ha elegido unos pendientes de formas geométrica y un sencillo pero elegante collar de brillantes, combinado con un recogido bajo y pulido. Y es que, se podría decir que la hija pequeña de Carolina de Mónaco ha ido espectacular.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Grimaldi & Casiraghi (@grimaldicasiraghi)

Pero no todo ha quedado ahí, pues la Princesa ha aprovechado la oportunidad para incluir, por primera vez, a su novio en el posado oficial. Ben-Sylvester Strautmann ya le ha acompañado en otras ocasiones, pero siempre se había mantenido en un discreto segundo plano. Ahora, desvelando este pequeño detalle de su vida más personal, Alexandra ha dejado claro que su historia de amor va más viento en popa que nunca. Lo que ha llevado a pensar, inevitablemente, si serán ellos los próximos en anunciar su compromiso. Sea como fuere, habrá que esperar.