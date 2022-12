Carlota Casiraghi está más que acostumbrada a estar en el foco mediático desde su nacimiento. Ser hija de Carolina de Mónaco es algo que marca, pero ella no suele pronunciarse mucho sobre su vida privada. Tanto es así que incluso ha llevado casi en secreto sus dos embarazos y su boda. Hay que tener en cuenta, además que, a diferencia de su madre, Carlota no es miembro activo de la familia Grimaldi y como no tiene un papel oficial, no está obligada a dar ningún tipo de explicación sobre sus actividades o sus decisiones.

Sin embargo, en esta ocasión, la sobrina del príncipe Alberto de Mónaco no ha dudado en hacer unas sorprendentes declaraciones para la revista Town & Country, en las que se ha sincerado, como nunca antes, sobre su papel como madre y su relación con su progenitora. La hija del recordado Stefano Casiraghi es madre de dos niños, Raphäel y Baltazhar. El primero de ellos, nacido en 2013 fruto de su relación con el cómico Gad ElMaleh. Por su parte, el segundo, junto a Dimitri Rassam, con el que se casó en 2019 en una doble ceremonia, civil y religiosa, en Mónaco y en La Provenza.

En esta entrevista, la filósofa se ha sincerado sobre cómo vive la maternidad y cómo ha repercutido esto en su percepción del papel de su propia madre: «cuando te conviertes en madre, está el hecho de que tu propia madre acepta dejar de ser la única madre de ahora en adelante. Y eso es muy liberador. Muchas mujeres sienten esa fuerza también de poder dar a luz, y de que no sea algo que le deban a su madre. Entonces, obviamente, eso cambia la perspectiva», ha explicado Carlota.

La sobrina del príncipe Alberto ha confesado que a raíz de su propia maternidad, ahora su relación con su madre se ha vuelto más cercana, aunque ha recalcado que este tipo de relaciones no dejan de ser complejas. Es más, de sus palabras se puede deducir que madre e hija han debido tener en más de una ocasión conflictos y discusiones fuertes: «trato de guardar silencio sobre mi relación con mi madre y realmente no quiero revelar todo lo que sucede entre nosotras, pero sigue siendo ambivalente. Tienes la sensación de que incluso cuando tienes tus propios hijos, sigues luchando por encontrar tu propio espacio», ha recalcado Carlota Casiraghi.

La joven también ha comentado cómo es la rutina de sus propios hijos y cómo intenta que lleven una vida normal a pesar de que es consciente del interés que suele generar su vida. Confiesa que los lleva y los recoge en el colegio y que come con ellos siempre que puede: «yo diría que un día típico de nuestras vidas no es tan emocionante o diferente al de muchas mamás», ha contado Casiraghi, que relata que comparte con los pequeños su pasión por la lectura. Mientras que a Raphäel le gustan los comics, el pequeño es aficionado a la mitología, especialmente a las historias sobre Zeus y Hércules. Reconoce que la maternidad ha cambiado su vida y puede ser algo agotador, pero también tiene cosas maravillosas: «es muy difícil resumirlo. Creo que todos los días tienen momentos difíciles y maravillosos. Todos los días hay momentos en los que te preocupas por tus hijos y puede ser agotador, y luego hay momentos en los que compartes tanto con ellos que ni siquiera cuestionas el hecho de que son lo más importante en la vida».