No es habitual que los miembros de las diferentes casas reales o familiares de la realeza se pronuncien sobre aspectos privados de sus vidas. Sin embargo, en algunas ocasiones ocurre y nos sorprende para bien. Hace unos días, era el rey Guillermo de Holanda el que hablaba a corazón abierto en un podcast especial por el décimo aniversario de su entronización, en el que contaba, entre otras cosas, algunos detalles de su relación con la reina Máxima. Ahora ha sido Dimitri Rassam el que ha hablado de su romance con la hija mayor de la princesa Carolina de Mónaco, Carlota Casiraghi.

El cineasta e hijo de Carole Bouquet se encuentra inmerso en plena promoción de su última película, Los tres mosqueteros: D’Artagnan. Un filme histórico en el que ejerce de productor y que fue presentado hace unos días en Francia. Aprovechando este acontecimiento, Rassam acudió a un conocido programa de televisión y se mostró encantado de hablar de algunos aspectos más privados de su vida.

El productor aseguró que se siente muy orgulloso de su mujer, Carlota Casiraghi. Aunque ambos siempre han sido muy discretos con su relación y nunca se han prestado a hacer declaraciones, esta vez, el hijo de Carole Bouquet se deshizo en halagos con la sobrina de Alberto de Mónaco: «Ella me apoya y es muy importante, pero nuevamente, no creo que esté diciendo nada muy original. Tengo mucha suerte de tener una esposa maravillosa e hijos igualmente maravillosos» , dijo el cineasta en su intervención.

La pareja lleva junta ya varios años, aunque al principio llevaron su romance casi en secreto. Después de varios meses de rumores, dieron la bienvenida a su primer hijo, Baltazhar, en octubre de 2018 y un año después contrajeron matrimonio en una doble ceremonia, civil y religiosa. Además de Baltazhar, Dimitri es padre de una niña, Dasha, nacida de una anterior relación con la modelo Masha Novoselova. Por su parte, la hija de Carolina de Mónaco es madre de Raphaël, de nueve años, fruto de su relación con el cómico Gad Elmaleh.

Durante la entrevista, Dimitri Rassam ha comentado que es consciente de que su matrimonio despierte interés, aunque ha recalcado que ambos prefieren mantener un perfil discreto: «No es una historia baladí, así que entiendo que sea de interés. No me voy a sorprender. Hay una cosa muy particular en Francia, quizás un poco en proceso de desmoronamiento, que es el espacio público y luego el dominio de lo íntimo, de lo privado. Y es cierto que a mí, más allá de ser modesto, me gusta marcar la frontera entre los dos», ha asegurado.

A pesar de que tanto el productor como su mujer, Carlota Casiraghi, prefieren mantenerse lo más ajenos posible a cuestiones públicas, de vez en cuando se prodigan en actos oficiales, más allá del entorno del cine, como es el caso de algunos compromisos institucionales del Principado.