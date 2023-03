Raphäel, el nieto ‘en la sombra’ de Carolina de Mónaco

El 2023 está siendo un año interesante para la Familia Grimaldi. Era el pasado mes de noviembre cuando el hijo de Estefanía de Mónaco, Luis Ducruet, y su mujer, Marie Chevallier, anunciaban a través de las redes sociales que estaban esperando su primer hijo en común, después de que se dispararan los rumores por la incipiente barriguita de la nuera de Estefanía en el Día Nacional de Mónaco. Un cambio de estrategia frente a los anteriores embarazos de los sobrinos de Alberto de Mónaco, que han preferido mantener de forma privada todo lo que ha tenido que ver no solo con el nacimiento de sus hijos, sino también incluso con sus bodas.

Luis y Marie rompían con una forma de hacer las cosas que, hasta la fecha, ha sido la predominante entre los Grimaldi, salvo en ocasiones puntuales, y siempre relacionadas con la familia más directa del soberano, ya que afecta a la institución. Sin embargo, parece que la nueva manera de actuar del hijo de Estefanía de Mónaco no va a convertirse, ni mucho menos, en norma.

Así lo demuestran las últimas noticias relacionadas con Carlota Casiraghi. La hija mayor de Carolina de Mónaco lleva varias semanas acaparando titulares a raíz de su posible tercer embarazo. Varios medios han publicado que Carlota y su marido, el cineasta Dimitri Rassam, están esperando su segundo hijo en común. Para la sobrina de Alberto de Mónaco, este bebé sería su tercer hijo, tras el nacimiento de Raphäel -fruto de su relación con el cómico Gad ElMaleh-, y Baltazhar. También el hijo de Carole Bouquet es padre de una niña, de un anterior matrimonio con la modelo Masha Novoselova.

A la espera de que el tiempo avance y de que, quizás, podamos contar con pruebas gráficas del embarazo de Carlota, este embarazo pone sobre la mesa de nuevo un peculiar debate que, en su momento, también afectó a la propia Carlota Casiraghi. Por ahora, parece que la pareja está jugando al despiste, es más, la última aparición de la hija de Carolina de Mónaco en el último Baile de la Rosa con un vestido de Chanel parecía descartar que se encuentre en estado.

El caso de Raphäel ElMaleh

Las leyes monegascas no contemplan la posibilidad de que entren en la línea de sucesión descendientes nacidos fuera del matrimonio. De hecho, los hijos de la princesa Carolina y Stefano Casiraghi tardaron en ser incluidos en la sucesión, porque la Iglesia no daba validez a su enlace, al no reconocer la nulidad de la primera boda de la Princesa.

Aunque esta norma podría parecer, en principio, ‘estricta’, en realidad, no lo es tanto. De hecho, el príncipe Rainiero cambió en el año 2002 la normas respecto a la sucesión. Hasta esa fecha, la Constitución de 1962 especificaba que la sucesión se limitaba a los varones, sin posibilidad de que las mujeres heredaran el trono. Ahora pueden, aunque sigue teniendo preferencia el varón. «La sucesión al trono abierta por fallecimiento o abdicación recae en la descendencia directa y legítima del príncipe reinante, por orden de primogenitura, con preferencia del varón sobre la mujer, en el mismo grado de parentesco. A falta de descendencia directa y legítima, la sucesión se efectúa en beneficio de los hermanos y hermanas del príncipe reinante y de sus descendientes directos y legítimos, por orden de primogenitura con preferencia del varón sobre la mujer, en el mismo grado de parentesco».

Varios ‘herederos’ fuera de la sucesión

Raphäel no es el único de los sobrinos de Alberto de Mónaco que se encuentra en esta situación. La hija pequeña de la princesa Estefanía, Camille Gottlieb, también queda fuera de la línea de sucesión, dado que su madre nunca contrajo matrimonio con su padre, Jean-Raymond Gottlieb. Un derecho que sí tienen sus hermanos. Asimismo, los hijos que el propio príncipe Alberto tuvo fuera del matrimonio y que reconoció hace unos años llevan su apellido, pero no pueden optar a sucederle en caso de que ocurriera algo.