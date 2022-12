La nuera de Estefanía de Mónaco estrena década ‘desafiando’ el mutismo de los Grimaldi

El 2023 va a ser un año especial para la princesa Estefanía de Mónaco. La hermana del príncipe Alberto va a convertirse en abuela por primera vez, con el nacimiento de la hija de su hijo Luis. Una noticia que ha llenado de alegría a la familia y que se conocía hace apenas unas semanas, después de la celebración del Día Nacional de Mónaco.

Eran los propios Luis y Marie Ducruet los que anunciaban la buena noticia, a través de sus redes sociales, con un divertido post en el que confirmaban que su mascota, se iba a convertir en ‘hermano mayor’. Poco después celebraban una fiesta para revelar el sexo del bebé.

Ahora por el cumpleaños de Marie, la mujer de Luis no ha dudado en compartir con sus seguidores una nueva fotografía en la que se ve, por fin, su tripita de manera más evidente. A pesar de que en sus últimas publicaciones ya se veía un poco la barriguita, no ha sido hasta ahora cuando se ha podido apreciar el avance de la gestación. Una imagen en la que Marie aparece colocada de perfil, vestida con un modelo color vino de jacquard y con las manos colocadas sobre el vientre, mirando de frente a cámara. La joven ha escrito junto a la imagen: «Adiós a los veinte, bienvenida barriga grande. Gracias por todos los deseos de cumpleaños». Un post que ha recibido muchos comentarios por parte de sus seguidores.

Desde el anuncio del embarazo hasta ahora, Luis y Marie Ducruet están compartiendo bastante información a través de las redes. Aunque no se sabe cuándo nacerá la niña ni los nombres que han pensado, no han dudado en publicar varias fotografías, como hacen siempre con su día a día. Una actitud, por cierto, que contrasta con otros miembros de la familia, que son mucho más celosos de su intimidad.

Por ejemplo, en el caso de los hijos de Carolina de Mónaco apenas hubo información no solo de sus bodas, sino tampoco del nacimiento de los nietos de la Princesa, ya que, según el Palacio Grimaldi, no son miembros oficiales de la Familia Principesca. Algo que es así de iure, pero no deja de resultar un tanto llamativo, dado que el interés por todo lo que tenga que ver con ellos no ha decrecido.

En cualquier caso, es de agradecer el paso adelante por parte del hijo y la nuera de la princesa Estefanía de Mónaco, al hacer partícipes a sus seguidores no solo de esta buena noticia, sino también del desarrollo de la gestación. Un cambio de actitud para un momento lleno de alegría para los Grimaldi.