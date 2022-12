Estefanía de Mónaco está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Hace apenas unas semanas, su hijo Luis anunciaba la noticia del embarazo de su esposa, Marie. Lo hacía poco antes de su trigésimo cumpleaños y después de que en las celebraciones del Día Nacional del Principado saltaran las alarmas por la incipiente barriguita de la joven.

La pareja recurría a las redes sociales para hacer pública la noticia, algo poco habitual entre los Grimaldi, que suelen ser bastante discretos con su vida privada y apenas comentan detalles. Marie y Luis compartían con sus seguidores una fotografía familiar con su mascota, Pancake, vestido con una camiseta con un mensaje en el que daban a entender el embarazo de la nuera de Estefanía de Mónaco: «a punto de ser hermano mayor».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Louis Ducruet (@louisducruet)



Ahora, pocos días después, la pareja ha celebrado una tradicional ‘baby shower’ y no ha dudado en revelar el sexo del bebé. Una fiesta que se ha producido pocos días después de la celebración del cumpleaños del propio Luis, y el mismo fin de semana en el que los mellizos del príncipe Alberto, los pequeños Jacques y Gabriela, han cumplido ocho años.

Una fiesta inolvidable a la que no han faltado algunos familiares y de la que los propios Luis y Marie han compartido detalles a través de las redes. En este tipo de celebraciones se desvela el sexo del bebé, pero no se hace casi hasta el final. De hecho, en este caso, ha sido el propio Pancake el que con unos globos ha revelado que se trata de una niña. Por ahora la pareja no ha dado más detalles sobre la fecha de nacimiento o si tiene algún nombre pensado. Sin embargo, el hecho de que sea una niña abre la posibilidad de que el matrimonio elija el nombre de Grace, en recuerdo a la madre de la Princesa, Grace Kelly. A día de hoy, solo Pauline lleva como segundo nombre el de la actriz, lo cual sería un precioso detalle, no solo hacia su abuela, sino hacia su propia madre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marie Ducruet (@marieducruet)



La noticia de este embarazo supone una gran alegría para toda la familia pero, sin lugar a dudas, en especial, para la princesa Estefanía. La menor de los hijos de los príncipes Grace y Rainiero aún no se había estrenado como abuela, a diferencia de su hermana, la princesa Carolina de Hannover. Una ‘cuenta pendiente’ para Estefanía, que siempre ha demostrado una especial conexión con los más pequeños. De hecho, en ausencia de la princesa Charlene, se la ha visto en muchas ocasiones junto a los pequeños príncipes Jacques y Gabriella, derrochando ternura y atenciones en actos oficiales y salidas privadas. Ahora tendrá la oportunidad de estrenarse como abuela, quizás incluso con una niña a la que podrían llamar Grace, en honor a su bisabuela.