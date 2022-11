El 19 de noviembre es un día marcado en rojo en el calendario monegasco. Cada año, Mónaco celebra su Día Nacional con una jornada repleta de actos en la que la Familia Real se reúne al completo. El servicio religioso da el pistoletazo de salida a la cita, que finaliza con su tradicional concierto. Y, como no podía ser de otra manera, en esta ocasión, la gran protagonista ha sido Charlene de Mónaco. La Princesa ha reaparecido después de su notable ausencia el año pasado.

Todos los focos estaban puestos en la mujer de Alberto de Mónaco, que ha retomado su agenda oficial con total normalidad. Cabe destacar que la pasada edición, la sudafricana no pudo asistir debido a una infección que se complicó más de lo previsto. Ahora, ‘la princesa triste’ ha regresado con más fuerza que nunca y se le ha podido ver saludando desde el balcón del Palacio Grimaldi junto a su marido y los pequeños Jacques y Grabiella.

Esta primera imagen de la esposa del príncipe Alberto ha impresionado, no solo por su reaparición, sino también por el look que ha escogido para un día tan especial. Charlene se ha decantado por un estilismo de blanco impoluto con pantalón que ha contrastado con un toque negro en cuello y puños, así como en los guantes y el sombrero de ala ancha que ha lucido. Además, para prevenir el frío y darle ese toque royal, la monarca ha escogido una capa que salía de sus hombros. No obstante, el protocolo de la cita indicaba que las mujeres tenían que ir ataviadas con vestido corto y tocado, algo que tanto Charlene como Estefanía de Mónaco no han conseguido cumplir a rajatabla.

Un estilismo que no ha pasado desapercibido, pues fue el mismo que lució en 2019, cuando fue muy criticada por su tristeza, por la relación con sus cuñadas y por su poca implicación en el Principado. Sin embargo, parece que los malos tiempos han quedado atrás y, cual ave fénix, la Princesa se ha mostrado sonriente, con un nuevo rostro lleno de luz y gozando de buena salud.

Alberto y Charlene han estado acompañados de Carolina y Estefanía de Mónaco en la tradicional misa Te Deum, hasta donde también se han desplazado los sobrinos del soberano y la familia de la princesa Charlene. Por su parte, sus cuñadas han optado por unos looks más coloridos. Mientras que Carolina ha vuelto a confiar en Chanel, con un traje de falda y chaqueta en tweed rosa combinado con un sombrero negro de ala ancha, Estefanía ha preferido prescindir de pamela y cambiar el complemento por un pañuelo de seda del mismo color que la blusa.

El premio del príncipe Alberto a su mujer

Durante el día de ayer, Charlene también fue la protagonista de la actualidad. En reconocimiento a su etapa como nadadora profesional, la Princesa recibió la Medalla Vermeil de Educación Física y Deportes del Principado, un reconocimiento que recibió de manos de su marido. Fue Alberto de Mónaco quien le entregó esta distinción, dedicándole un aplauso a su mujer antes de posar juntos sonrientes frente a las cámaras y demostrar que los rumores de crisis en su matrimonio parecen haber desaparecido por completo.