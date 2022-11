El Principado de Mónaco celebra uno de sus días más especiales. Este 19 de noviembre se celebra el Día Nacional, una de las festividades más importantes del Principado que, este año además, tiene un significado especial porque va a suponer el regreso de la princesa Charlene. La esposa del príncipe Alberto volverá a acaparar el protagonismo en esta jornada, después de su llamativa ausencia el pasado año, debido a las complicaciones de la infección que la mantuvo tantos meses alejada de casa.

A pesar de que en la última edición de esta fiesta la ex nadadora ya había regresado al Principado, su estado aún era bastante delicado y, por eso, no pudo participar en los actos del Día Nacional, como tampoco lo hizo en otra de las grandes festividades del Principado: Santa Devota. En lugar de esto, fueron las hermanas del soberano, la princesa de Hannover y la princesa Estefanía las que apoyaron al príncipe Alberto en esta celebración, en la que también estuvieron sus hijos menores. Imposible olvidar las pancartas que los pequeños Jaime y Gabriela sostenían desde el balcón del Palacio Grimaldi, con un mensaje directo a su madre, que se encontraba recuperándose de las secuelas físicas y psicológicas del duro proceso que había pasado.

En la actualidad la situación es muy diferente. Desde hace ya aproximadamente medio año que la princesa Charlene ha ido retomando su actividad institucional. Primero poco a poco y, en las últimas semanas, de una manera más intensa. La hemos visto en viajes internacionales con el soberano, en actos oficiales y en compromisos en solitario, en una clara muestra de que su recuperación es, sino absoluta, casi total. Un detalle que ha vuelto a relegar a un segundo plano a las que han sido los grandes apoyos del Príncipe a lo largo de este tiempo, las princesas Carolina y Estefanía, y con las que cuenta siempre que las necesita.

A pesar de que las hermanas del soberano -de las que siempre se ha dicho que entre ellas no mantiene una relación muy fluida y que, además, está marcada por una intensa rivalidad- siguen estando a disposición del príncipe Alberto siempre que las necesite, con la vuelta de Charlene su papel ya queda reducido. Cada una de ellas tiene su agenda propia, pero en lo que respecta a las ‘suplencias’ o tareas que hayan podido hacer en este tiempo, lo lógico es que ahora el Príncipe ya no requiera de su ayuda. Es más, son contados los actos en los que se puede ver a la esposa de Alberto con sus cuñadas. Una realidad que, a lo largo de los años ha fomentado los rumores de que la relación entre ellas no es precisamente buena, lo que contrasta mucho con el cariño con el que tanto Carolina como Estefanía tratan a sus sobrinos menores.

De hecho, desde que Charlene regresara hace ya más de un año, apenas ha habido una ocasión en la que las tres mujeres han coincidido, precisamente el pasado mes de septiembre, en un acto en memoria del príncipe Rainiero, cuyo centenario se celebra el próximo año. Es más, están previstos numerosos homenajes en recuerdo del marido de Grace Kelly a lo largo de 2023.

Sin embargo, con la celebración del Día Nacional, el escenario de un posible reencuentro vuelve a producirse. La presencia de Charlene en el acto es obligada, como esposa del jefe del Estado y la de la princesa de Hannover es casi segura, ya que no suele faltar a esta cita. Menos seguridad hay en torno a la princesa Estefanía que, en más de una ocasión se ha ausentado de esta cita, aunque sí que es probable que sus hijos acudan, al igual que los hijos de Carolina. Habrá que esperar a ver qué ocurre.

Una fecha marcada en el calendario

Aunque desde hace un tiempo que el Día Nacional se celebra el 19 de noviembre, no siempre ha sido así. Inicialmente, esta festividad se celebraba el 4 de noviembre, coincidiendo con el santo del príncipe Carlos III. Una decisión con la que enfatizaba la soberanía de Mónaco.

Más de tres décadas después de la muerte de Carlos III l príncipe Alberto I movió la fecha al 15 de noviembre, en el día de San Alberto. Su sucesor se enfrentó al problema de que su santo pillaba en agosto, en medio de las vacaciones, así que optó por el 17 de enero, día de San Antonio, patrón de su nieta, la princesa Antonieta. Tras la muerte del príncipe Luis II en 1949, el 19 de noviembre, el príncipe Rainiero III ascendió al trono. Eligió temporalmente el 11 de abril como Día Nacional, pero en 1952 el 11 de abril cayó en Viernes Santo.

Debido a esto, la Fiesta Nacional se pospuso hasta el 19 de noviembre en honor a la ascensión al trono del Príncipe. A esto hay que añadir que el 19 de noviembre es el día del Beato Rainiero de Arezzo. El actual soberano no ha hecho cambios, sino que lo ha mantenido tal cual en memoria de su padre.