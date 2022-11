Charlene de Mónaco deslumbra en Nueva York con el ‘Diamante Grace’

Impactante reaparición de la princesa Charlene, esta vez, a miles de kilómetros de Mónaco. El príncipe Alberto y su esposa han viajado hasta Nueva York para participar en la ceremonia de entrega de los Premios de la Fundación Princesa Grace, que se ha celebrado este jueves. Una cita muy especial para el soberano, aún más este año, dado que se celebra el cuarenta aniversario de la muerte de su madre, fallecida en un trágico accidente de tráfico en septiembre de 1982.

La Fundación Princesa Grace fue creada por el príncipe Rainiero a los pocos días de la muerte de su esposa, con el objetivo de apoyar a jóvenes artistas estadounidenses. Una institución a imagen de la actriz, que reflejara a la perfección su amor por su país natal y su profunda devoción por las artes, como así continúa haciendo. En la actualidad, la institución está presidida por el banquero y escritor John F. Lehman Jr, exsecretario de Marina, mientras que la princesa Carolina es la presidenta de la sucursal de Mónaco.

Esta cita es una de las más importantes del ámbito de la cultura en Estados Unidos. La fundación otorga cada año becas en el campo de las artes a jóvenes talentos para ayudarlos a financiar sus proyectos o ideas. Un evento al que siempre acude el príncipe Alberto, en ocasiones, incluso con su hija Jazmín Grace, que reside en Estados Unidos. Sin embargo, en esta ocasión, ha sido la princesa Charlene la que le ha acompañado.

La ex nadadora ya se encuentra totalmente recuperada de sus problemas de salud y ha retomado su actividad institucional prácticamente por completo. Por eso, no ha querido faltar a esta importante velada en la que, como era de esperar, ha acaparado la atención. Charlene, que hace poco cambió de look y apostó por un llamativo rubio platino y el cabello muy corto, ha lucido un precioso vestido satinado con delicadas flores pintadas, de silueta fluida, que destacaba su delicada elegancia. No obstante, lo más llamativo ha sido la elección de las joyas, que ha llevado con discreción, como suele ser habitual en ella.

La Princesa lució un exclusivo collar realizado por el joyero de la Place Vendôme, Lorenz Bäumer. Se trata del collar conocido como ‘La Vie en Rose’, que no había sido mostrado en público hasta ahora y que ha acaparado toda la atención. Esta pieza presenta en el centro una particular piedra rosa, tallada por la Maison Mazerea y que se conoce como el ‘Diamante Grace’. La joya en cuestión procede de una mina australiana y tiene una importante vinculación con la madre del príncipe Alberto.

El ‘Diamante Grace’ fue hallado en la mina se encontró en una mina en Argyle, que ahora permanece cerrada. “De notable belleza natural, cada faceta de la piedra ha sido perfectamente posicionada, cortada y pulida a mano por maestros artesanos para revelar un brillo extraordinario… como si estuviera iluminado desde dentro ”, explican desde la casa de joyería.

La mina, cuyos recursos se han agotado, está cerrada desde noviembre de 2020. En esta mina australiana se han extraído algunos de los diamantes más bellos del mundo. Se han descubierto diamantes de color champán o rojo durante los casi cuarenta años en los que ha estado operativa, es más, según la casa de subastas Bonham’s , la mina habría proporcionado el 90% de los diamantes rosas del mundo.

El ‘Diamante Grace’ fue comprado en 2021 por Maison Mazerea. En aquel momento, todavía no se le había dado el nombre que lleva ahora, pero, tras un acuerdo con la Casa Grimaldi y la Fundación Princesa Grace, la piedra se bautizó con el nombre de la madre del príncipe Alberto, en homenaje a Grace Kelly. “El diamante es un tributo adecuado a la Princesa y apoya nuestra misión de preservar el legado de la princesa Grace para las generaciones venideras”, dijo Brisa Carleton, directora ejecutiva de la Fundación Princesa Grace.

La princesa Charlene, es la primera en poder llevar el ‘Diamante Grace’ montado. Está previsto que, dentro de un año, el diamante sea reemplazado por otra piedra rosa y el collar se subastado. Más adelante, el diamante será montado en otra joya, de la que todavía no se conocen los detalles. ‘La Vie en Rose’ de Lorenz Bäumer es la primera joya diseñada para realzar este diamante. La elección del joyero Bäumer no ha resultado extraña, ya que la princesa Charlene ha confiado en este diseñador durante muchos años, de hecho, es el creador de la famosa tiara ‘Ecume de diamants’, una joya única en su asimetría, compuesta por diamantes redondos, baguettes y oro blanco pulido.