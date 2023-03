Máxima de Holanda ha retomado su agenda oficial con un acto muy especial. La Reina se ha trasladado hasta la ciudad de Utrecht para presidir la inauguración de la duodécima edición de la Money Week, como presidenta de honor de la plataforma Money Wise. Durante esta semana, numerosos empleados del sector financiero darán conferencias a escuelas primarias sobre la importancia de administrar adecuadamente el dinero, una cuestión con la que la esposa del rey Guillermo está muy implicada, tal como ha demostrado en numerosas ocasiones.

Para esta jornada, la Reina se ha decantado por un vibrante estilismo en un color perfecto para la estación que acaba de empezar, la primavera. Máxima ha lucido un vestido de corte midi y estilo lady en color morado intenso y mangas ligeramente acampanadas de la diseñadora Victoria Beckham que le sentaba como un guante. Un modelo que ya ha llevado en más ocasiones y que resalta mucho la figura y la tez de la argentina. Lo ha combinado con una gabardina nueva de color tostado, cuya procedencia aún no ha trascendido y que ha colocado sobre los hombros la mayor parte del tiempo, ya que las temperaturas en los últimos tiempos se han suavizado bastante. Asimismo, ha apostado por unos zapatos de tacón de estilo salón de Gianvito Rossi en color tostado y cartera a juego.

No obstante, lo más llamativo han sido las joyas con las que ha elevado el look. La argentina es una gran apasionada de las piezas diferentes y de imponente tamaño y en esta ocasión, aunque ha sido algo más comedida que otras veces, las joyas han acaparado parte del protagonismo del look. Máxima de Holanda ha optado por no romper la armonía cromática del estilismo y se ha decantado por alhajas en color morado, en este caso, por unos originales pendientes con formas florales y un anillo de gran tamaño. Ambas piezas no son de estreno, pero, en concreto, los pendientes, de amatistas y diamantes, con forma de trébol, pertenecen a JAR, una marca exclusiva de joyería dirigida desde París por el joyero estadounidense Joel Arthur Rosenthal. Curiosamente, se trata de una de las marcas preferidas de Carolina de Mónaco que, este pasado fin de semana, ha lucido en el Baile de la Rosa de Montecarlo unos pendientes de la misma casa.

Una firma que no está al alcance de todos, porque, más allá de que Joel Arthur Rosenthal produce un máximo de 120 piezas por año, la realidad es que el joyero es muy estricto en lo que respecta a los compradores. JAR crea lo que quiere, cuándo quiere y al precio que quiere.

Money Wise es una plataforma que se esfuerza por prestar atención a la importancia de fomentar habilidades financieras en la educación. Como presidenta de honor de la plataforma Money Wise, la reina Máxima está volcada en temas relacionados con la educación financiera y el uso inteligente del dinero. En la plataforma, los socios del sector financiero, la ciencia, el Gobierno, el sector de las comunicaciones y las organizaciones de consumidores trabajan juntos para promover la solvencia financiera en los Países Bajos. La Plataforma Money Wise es una iniciativa del Ministerio de Hacienda y organiza anualmente, además de la Money Week, la Pensioen3daagse, centrada en los más mayores.