La contradicción de Carlos III en el cumpleaños de su nieta Lilibet Diana

Lilibet Diana ha cumplido este fin de semana dos años y, por ahora, no han trascendido detalles de este especial aniversario de la hija menor de los duques de Sussex, el primero que celebra con el título de princesa, desde que su abuelo se convirtiera en monarca. A diferencia de otras ocasiones, esta vez, ni el príncipe Enrique ni nadie del entorno ha hecho públicas nuevas imágenes de la pequeña, al igual que ocurrió en el cumpleaños de su hermano, el príncipe Archie. El hijo mayor de la pareja cumplió cuatro años el mismo día de la coronación de su abuelo, el rey Carlos, por lo que su celebración quedó un tanto eclipsada, como es lógico.

En un momento complicado en las relaciones entre los duques de Sussex y los Windsor, todas las miradas estaban puestas en las posibles reacciones de la Familia Real al segundo cumpleaños de la pequeña. Sin embargo, a diferencia de otros años, esta vez, no ha habido ningún tipo de felicitación oficial por parte de los príncipes de Gales o del propio rey Carlos. Algo que, como es lógico, ha llamado mucho la atención.

Sin embargo, parece que el silencio de ‘La Firma’, tiene un motivo. Según apuntan varios medios británicos, no se harán felicitaciones a los miembros no trabajadores de la institución, lo que aplica, no solo a los hijos de los duques de Sussex, sino a los propios Enrique y Meghan Markle, así como a otros miembros de la familia del Rey. Una decisión que tiene que ver con reforzar la estructura central de la monarquía y evitar que la atención se disperse a personas que no ejercen ningún tipo de función oficial.

Así las cosas, esto significa que no solo los príncipes Archie y Lilibet no han recibido una felicitación pública por su cumpleaños, sino que, además, tampoco se felicitará al hijo menor del rey Carlos y a su esposa, cuyas onomásticas están a la vuelta de la esquina. Por el contrario, sí que se felicitará a los miembros oficiales de ‘La Firma’, como es el caso de los príncipes de Gales, los duques de Edimburgo o la princesa Ana, por ejemplo.

A pesar de que Carlos no ha hecho mención pública a su nieta menor, algunas fuentes apuntan que el monarca no se ha olvidado de Lilibet. En un clima marcado por las tensiones con los duques de Sussex, el nuevo rey no quiere que esto pueda afectar a sus nietos y, según algunas fuentes, Carlos III ha hecho llegar un regalo a la pequeña, a la que lleva más de un año sin ver.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Misan Harriman (@misanharriman)

Tal como ha asegurado una fuente cercana, el monarca ha pedido que se elabore una casita como la que tenía la Reina Isabel y que se la envíen a la pequeña. Un precioso detalle por parte del soberano, con el que su nieta no solo le tendrá presente a él, sino también a la que hubiera sido su bisabuela. No obstante, parece que el príncipe Enrique le ha dicho a su padre que no quiere regalos tan extravagantes para su hija. Está claro que las relaciones en la familia son complicadas y no deja de sorprender la actitud contradictoria entre el perfil oficial y la faceta familiar.