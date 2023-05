Meghan Markle y el príncipe Enrique zanjan los rumores de divorcio a golpe de ¿película?

Si bien era hace tan solo unas horas cuando comenzaban a sonar con fuerza los rumores de divorcio entre Meghan Markle y el príncipe Enrique, ha sido ahora cuando se ha dado a conocer que ambos podrían estar inmersos en negociaciones con Netflix para la realización de una nueva película. Y es que, cabe la posibilidad de que los duques de Sussex firmen un nuevo contrato millonario con la plataforma de entretenimiento con el objetivo de sacar a la luz una nueva producción en la que ampliarían sus respectivos testimonios sobre su pasado dentro de la Familia Real británica y su vida actual, marcada por la persecución de los medios de comunicación.

Pese a haber protagonizado una docuserie también en Netflix y haberse publicado las memorias del príncipe Enrique en En la sombra, el matrimonio parece seguir teniendo aún temas en el tintero relacionados con el clan Windsor y con sus vivencias cuando aún pertenecían a La Firma. Una oportunidad que la plataforma en cuestión no habría querido desaprovechar, llevando a cabo un nuevo contrato con una «historia para la pantalla que quieren contar sobre lo que ocurrió en Buckingham Palace».

Así lo publicaba el periódico The Mirror, alegando que los duques de Sussex aún tendrían mucho de qué hablar en lo que a sus vidas alejadas de la realeza se refiere, ahondando además en ciertas situaciones previas a dar el paso a mudarse a California: «Ambas partes están entusiasmadas por colaborar nuevamente, ya que Enrique y Meghan tienen más cosas que compartir», aseguraba una fuente cercana a los duques al medio citado, mientras que otra confesaba que «no cabe la menor duda de que recibirían una generosa compensación por la nueva película, lo cual puede ser muy tentador». Y es que, según esta última persona, sería la ex actriz quien «está de verdad impulsando la idea», mientras que su marido preferiría mantenerse en un segundo plano y «proceder con cautela» aunque «sí que están considerando la posibilidad y su equipo está discutiendo el dinero que desearían obtener por los derechos de su historia».

Esta actitud por parte del príncipe Enrique encaja perfectamente con la información que revelaba The Telegraph recientemente y que señalaba que el hijo pequeño de Diana de Gales podría estar echando de menos ciertos aspectos de su anterior vida, motivo por el que el matrimonio podría estar pasando una crisis irreparable que podría remitir en un divorcio. Unos rumores que con el paso del tiempo han ido in crescendo, sobre todo teniendo en cuenta que, pese a tener lugar el quinto aniversario de la boda de los duques de Sussex el pasado 18 de mayo, no hubo ni una muestra de cariño por parte de ninguno de ellos de manera pública. Un gesto que resultaba bastante extraño y que hacía saltar unas alarmas que ahora la pareja podría estar dispuesta a apagar a golpe de película.