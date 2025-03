Guiado por Mia Alami, una joven de 17 años, quien le ha indicado que «mantuviera los brazos rectos», el monarca ha seguido atentamente las instrucciones y demostrado su compromiso con la causa. Cuando el rey Carlos III ha alcanzado las 28 compresiones torácicas, los presentes han estallado en una ronda de aplausos en reconocimiento a su esfuerzo. «Le estaba diciendo que mantuviera los brazos rectos, los hombros sobre las manos para aplicar la presión correcta, ya que debe ser de 5 cm a 6 cm de profundidad. Lo ha hecho muy bien», ha explicado Alami. Con su característico sentido del humor, el monarca no ha tardado en bromear diciendo: «Al menos no lo he roto», provocando risas entre los asistentes.

Más allá del momento anecdótico, su participación en la demostración de RCP supone un mensaje importante sobre la necesidad de estar preparados para responder ante emergencias médicas. Se espera que el gesto del rey Carlos III motive a más personas a refrescar sus conocimientos en primeros auxilios o, en su defecto, a iniciarse en su aprendizaje, «promoviendo así una mayor conciencia sobre la importancia de la reanimación cardiopulmonar», señalan.