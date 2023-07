Carlos III derrocha estilo en Sandrigham tras su ‘incómoda’ comparación con Felipe VI

Las vacaciones de verano llegan para todos y las familias reales no son una excepción. Poco a poco, los miembros de las diferentes monarquías han ido poniendo punto final a sus compromisos oficiales antes de disfrutar de unos días de descanso. Mientras que algunos royals se tomarán tan solo una o dos semanas libres, hay otros que trasladan su residencia oficial a otro sitio y, desde allí continúan con su actividad institucional, eso sí, de manera más relajada. Esto es lo que hace el nuevo rey Carlos III, que suele pasar en Escocia el verano.

En el caso de los británicos, según ha trascendido, los príncipes de Gales se van a tomar aproximadamente un mes de vacaciones, en el que van a dedicar su tiempo a estar con sus tres hijos y no tienen pensado participar en compromisos oficiales. No se sabe con exactitud qué planes tiene la pareja, pero parece que viajará a Escocia, pero también a algún destino de costa, además de pasar unos días en su propiedad en Norfolk.

El rey Carlos y Camila Parker en una imagen reciente. / Gtres

Por su parte, el monarca, que afronta el primer verano sin la Reina Isabel, tiene pensado trasladarse a Escocia, pero no a Birkhall, donde siempre ha disfrutado de las vacaciones. En esta ocasión, Carlos va a seguir los pasos de su madre y hará del Castillo de Balmoral el punto de encuentro para la familia este verano.

Se espera que el soberano y su esposa viajen pronto a las Highlands, pero mientras tanto, esta semana han disfrutado de uno de los compromisos más especiales para la Familia Real. Carlos y Camila han acudido al Sandringham Flower Show, en Norfolk, donde se ubica una de las propiedades más especiales para la anterior monarca, y donde la Familia Real siempre ha disfrutado junta de la Navidad.

El rey Carlos en una imagen reciente. / Gtres

Esta es una de las citas más importantes de la agenda de los Windsor, en la que se recaudan fondos para organizaciones benéficas locales, además de entregarse una serie de premios. Tanto Carlos como Camila son apasionados de la naturaleza y de la jardinería, por lo que disfrutan especialmente en este tipo de compromisos.

Muy sonrientes, los Reyes han podido recorres los jardines de la exposición y también se detuvieron para hablar con algunos fanáticos. Una jornada en la que no faltaron las anécdotas, por ejemplo, el buen sentido de la reina Camila cuando en uno de los puestos descubrió un pastel horneado con el rostro del monarca.

El rey Carlos en una imagen reciente. / Gtres

Esta reaparición de Carlos III se produce después de que un conocido diario británico se hiciera eco de los comentarios de un experto en moda sobre el estilo de Felipe VI y alabara la elegancia del monarca español, por encima de los Windsor. El Rey británico, uno de los hombres con más clase del mundo, ha apostado en esta cita por un traje en color claro, de silueta clásica, que le sentaba como un guante.

La reina Camila una imagen reciente. / Gtres

Este ha sido uno de los últimos compromisos de los Reyes antes de comenzar oficialmente sus vacaciones, aunque todavía no se ha confirmado cuándo viajarán a Escocia. Según parece, la intención de Carlos y Camila es pasar unos días solos en privado en el Castillo de Mey, antigua propiedad de su abuela, la Reina Madre, antes de instalarse en Balmoral. Lo que sí se sabe es que el monarca no se quedará tanto tiempo de vacaciones como acostumbraba a hacer su madre, de hecho, se prevé que Carlos no falte a principios del mes de septiembre a los Juegos de Braemar, así como al homenaje en recuerdo de la soberana que se celebrará por el primer aniversario de su muerte.