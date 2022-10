La agenda oficial de la Reina Letizia ha sufrido un cambio de última hora. En la víspera del viaje de Estado a Alemania, la monarca ha hecho frente a la cancelación de uno de sus eventos favoritos del año. Desde su ascenso al trono de España, la mujer de Felipe VI ha asistido siempre a la final del concurso de monólogos científicos FameLab que, según ha confirmado El Español, ya no se celebrará este año.

La marca FameLab fue creada en 2005 por una idea original del Festival de Cheltenham, aunque a nuestro país llegó en 2013. Desde entonces, esta ha sido siempre una fecha marcada en rojo en el calendario de la Reina que, desafortunadamente, este año no podrá disfrutar. Aunque Felipe VI asistió en alguna ocasión de forma sorpresa, realmente era la Reina la fiel asistente al certamen, cuyo principal objetivo era promover la difusión de la ciencia a través de un formato innovador: el monólogo. Así, ingenio y humor eran la perfecta combinación en una iniciativa creada de forma conjunta por la Fundación Española por la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el British Council.

El medio digital mencionado se ha puesto en contacto con la directora de comunicación del evento, que ha querido dar algunos detalles de esta precipitada decisión. “Desde FECYT vamos a hacer otro formato de monólogos que no se llamará FameLab ni será igual que la marca británica, pero se seguirá haciendo porque nos parece muy divertido y nos gusta”, ha comenzado explicando. Respecto a la invitación de Sus Majestades a este nuevo y renovado formato de certamen, Nuria Molinero, ha sido totalmente sincera para el medio: “Nosotros encantadísimos de que ellos vengan, pero todavía no sabemos mucho al respecto. Este nuevo concurso de monólogos está ahora mismo en fase de iniciación. El mes que viene se quiere poner en marcha, pero aún no se sabe cómo se va a hacer ni cómo se va a organizar”.

Un viaje de Estado

Mientras tanto, los Reyes continúan con el curso establecido de sus agendas oficiales. Será mañana, 16 de octubre, cuando viajen por la tarde hacia Berlín para cumplir con el que será su primer viaje de Estado este 2022. Entre el lunes y el miércoles de la semana que viene, Sus Majestades estarán entre Berlín y Frankfurt para asistir a la inauguración de la Feria del Libro y para visitar el Banco Central Europeo.

La hoja de ruta marcada comenzará el lunes a primera hora de la mañana, cuando Felipe y Letizia serán recibidos por el máximo mandatario alemán y su esposa en el palacio de Bellevue, donde se llevará a cabo una reunión. Por la tarde, la agenda del Rey continuará en solitario con una visita al Instituto Fritz Haber de la Sociedad Max Planck, para después reunirse con el canciller de la República Federal de Alemania, Olaf Scholz. Para finalizar, el día culminará con un cena de gala en su honor.

El martes, su segundo día, acudirán al Foto Hispano-Alemán que tendrá lugar en la sede en Berlín de la Fundación Bertelsmann. Tras esto, doña Letizia y la primera dama alemana visitarán la exposición ‘Escribir todos sus nombres’, de la colección del museo Helga de Alvear, mientras que don Felipe se reunirá con la presidenta del Parlamento alemán, Bärbel Bas. Después, se desplazarán hasta el ayuntamiento de la capital y la Puerta de Brandeburgo, para finalizar el día con la inauguración de la Feria del Libro.

El último día, Sus Majestades visitarán a los expositores españoles que participan en la Feria del Libro de Frankfurt y, por último, se citarán en el Instituto Cervantes para encontrarse con hispanistas alemanes que pondrá fin a su visita al país europeo.