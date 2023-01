Camila Parker-Bowles una ‘villana’ muy querida: la Reina Consorte desmonta a Enrique

Las polémicas memorias del príncipe Enrique han puesto en el punto de mira a dos figuras clave de la Familia Real. A pesar de que en un primer momento se pensaba que las críticas más duras del duque de Sussex irían sobre todo dirigidas al Rey Carlos, en un momento en el que su reinado acaba de comenzar, lo cierto es que el foco de sus comentarios han sido, tanto el príncipe Guillermo como la Reina Camila.

Desde que comenzara la promoción del libro, ya se sabía que el actual príncipe de Gales iba a salir mal parado. El propio título del texto es toda una declaración de intenciones de la ‘rivalidad’ entre los hermanos. Una rivalidad que muchos ven injustificada, dado que el trato que siempre se ha dado a Enrique ha sido más laxo que la propio Guillermo, pero hay que tener en cuenta que el lugar en la sucesión de ambos es diferente. Un detalle del que ninguno de los dos es responsable.

El duque de Sussex ataca en sus memorias de manera feroz a su hermano mayor, pero lo que más sorprende es cómo arremete contra la Reina Consorte. Algo que, según fuentes cercanas al Palacio de Buckingham, ha provocado una profunda desilusión en el Rey Carlos III. Para el monarca, su boda con Camila fue todo un triunfo, después de muchos años intentando legitimar su historia de amor y luchar por conseguir la aprobación de su familia. Una aprobación que, en realidad, no se puso de manifiesto de manera explícita hasta que el pasado año la Reina Isabel, coincidiendo con el setenta aniversario de la muerte de su padre, el Rey Jorge VI, y su subida al trono, emitió un comunicado en el que reveló su deseo de que Camila recibiera el título de Reina Consorte cuando llegara el momento.

Según el príncipe Enrique, Camila ha pasado los últimos años intentando ‘limpiar’ su imagen después de que en el Reino Unido la consideraran responsable de la ruptura del matrimonio de los entonces príncipes de Gales. Una realidad que no es del todo cierta, ya que no se interpuso entre Carlos y Diana, sino que fue ‘La Firma’ y sus intereses los que no dejaron a Carlos casarse con ella. La misma institución que ahora Enrique critica ferozmente y asegura que él lo que quiere es una familia.

El duque de Sussex no titubea al tildar a Camila de ‘interesada’ o incluso de ‘peligrosa’. Es más, dice abiertamente que considera que la esposa de Carlos de Inglaterra es responsable de algunas filtraciones a los medios, probablemente por su propio interés y por mejorar su imagen. Una imagen que, a día de hoy, está completamente rehabilitada, después de unos años en los que tuvo que padecer una presión intensa, quizás incluso superior a la que apuntan Enrique y Meghan Markle.

La realidad es que Camila Parker-Bowles se ha convertido en el contrapunto ideal del Rey Carlos, uno de sus apoyos fundamentales, junto a su hijo Guillermo. La única que templa sus actitudes a veces un tanto controvertidas y una de las royals más comprometidas con la institución, con permiso de la princesa Ana. Eso sí, nunca podremos saber si lo que dice Enrique se corresponde con la realidad. Al fin y al cabo, Buckingham never explains.