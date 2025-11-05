La banda sonora original que unió al Rey Juan Carlos con Clint Eastwood

¿A qué suena el teléfono móvil de un rey? Es difícil saberlo salvo que no lo ponga en silencio en un acto o que él mismo lo cuente. Hubo un tiempo en el que el del Rey Juan Carlos sonaba con la carcajada de un bebé -como se pudo comprobar en un acto en el que recibió una llamada ante la sorpresa de los periodistas-, pero también sabemos que al padre de Felipe VI le gustaba llevar como tono de llamada una de las bandas sonoras más míticas de la historia del cine.

Estamos hablando de la música de El bueno, el feo y el malo, película protagonizada por Clint Eastwood, con quien siempre ha tenido una relación estrecha. Don Juan Carlos ha revelado en sus memorias una anécdota que vivió precisamente con el actor, cuando los teléfonos de ambos empezaron a sonar a la vez con el mismo tono de llamada.

El Rey Juan Carlos I durante un viaje a Galicia. (Foto: Gtres)

Fue durante una cena en Estados Unidos cuando tuvo lugar esta anécdota, precisamente el día en el que conoció al intérprete: «Estaba sentado a su lado cuando sonó mi teléfono, y él empezó a buscar el suyo. Nos dimos cuenta de que teníamos el mismo tono: la banda sonora de El bueno, el feo y el malo, el clásico de Sergio Leone que él protagonizó en 1966», explica don Juan Carlos en sus memorias, escritas en colaboración con Laurence Debray. El padre del Rey Felipe VI explica que esta coincidencia marcó el inicio de una conexión estrecha y sincera con Clint Eastwood, que se ha mantenido a lo largo de los años.

Clint Eastwood en un rodaje. (Foto: Gtres)

Los consejos de Clint Eastwood

Don Juan Carlos ha contado que el veterano intérprete le ha dado algunos consejos para afrontar los últimos años de su vida. A pesar de que tiene ya 95 años, Clint Eastwood se mantiene muy activo y está en plena forma. De hecho, continúa poniéndose detrás de las cámaras para dirigir proyectos, la mayoría de ellos con gran éxito.

Clint Eastwood en un rodaje cuando era joven. (Foto: Gtres)

Tal como explica, el protagonista de filmes como Sin perdón, Gran Torino o El sargento de hierro le recomendó una dieta que le ayudó a ponerse en forma. Una dieta que fue clave para que «no dejara entrar al viejo»-una frase que le ha copiado a Clint Eastwood- y que le ha permitido perder peso. A esto hay que añadir que ahora practica ejercicio de manera diaria, algo que le ha ayudado a mejorar mucho su movilidad.

«Cada mañana, cuando me levanto, no dejo entrar al viejo. Mi secreto es mantenerme ocupado. Nunca dejo que el viejo entre en mi casa», ha contado don Juan Carlos en sus memorias. A pesar de que echa de menos su vida en España y su casa en Zarzuela, desde que se instaló en Abu Dabi su estado físico no ha empeorado. Aunque tiene algunos problemas de movilidad, intenta mantenerse activo y, además de la fisioterapia y el entrenamiento, la vela sigue siendo su mejor aliada para ello.