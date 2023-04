Sus Majestades Felipe y Letizia han hecho entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2021 que convoca anualmente el Consejo Superior de Deporte. El acto, celebrado en el Palacio de El Pardo, ha reunido a un total de 13 deportistas o entidades que han sido reconocidas por impulsar o difundir la actividad físico-deportiva.

El golfista Jon Rahm Rodríguez, reciente ganador del Masters de Augusta, ha recibido el premio Rey Felipe a mejor deportista del año. Entre los méritos del golfista vasco destacan su ascenso al primer puesto del ranking mundial y su victoria en el Open de Estados Unidos. Por su parte, la futbolista catalana Alexia Putellas, ha sido galardonada con el premio Reina Letizia, pues culminó un 2021 con la victoria en la Champions League, la Liga y la Copa de la Reina con el F.C. Barcelona, además de hacer historia al alzarse con el Balón de Oro.

El premio Rey Juan Carlos ha sido entregado al deportista revelación, Alberto Ginés, escalador extremeño; el premio Reina Sofía al Instituto Navarro del Deporte por sus proyectos a favor del juego limpio y la erradicación de cualquier tipo de violencia en el deporte; el premio Princesa Leonor a Ariana Cerezo, mejor deportista menor de 18 años; y el premio Infanta Sofía al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo por emplear el deporte como herramienta terapéutica de primer orden en el tratamiento de personas con lesión medular.

Letizia de estreno

Para la ocasión, Letizia ha apostado por un estilismo en color colar, una tonalidad muy acorde con las tendencias de la temporada y, sobre todo, con las altas temperaturas que están azotando Madrid. Aunque la entonces Princesa de Asturias lucía looks más sobrios, desde hace tiempo que viene arriesgando, y no falla. Para esta jornada, la mujer de Felipe VI no ha tirado de fondo de vestidor, sino que ha estrenado un dos piezas que no le puede sentar mejor. Se trata de una blusa con mangas fruncidas a conjunto con una falda de cuero hasta la rodilla en la que la máxima protagonista ha sido su pronunciada abertura. Ambas piezas son de Hugo Boss, una de las firmas de cabecera de su vestidor, y el precio del estilismo en total podría superar los 700 euros.

Pero, sin duda, lo más destacado de su aparición, ha sido su bronceado. No es ningún secreto que Letizia siempre luce ideal, y cuando llega la primavera, ella va un paso por delante del bronceado habitual para estas fechas. Además de coger color de forma natural, probablemente la Reina recurra a los autobronceadores o técnicas más especializadas para conseguir un color saludable en tiempo récord.

Su hoja de ruta y ¿una visita?

Será mañana cuando Felipe VI y Letizia vuelvan a aparecer públicamente en la reunión de las Cinco Reales Maestranzas de Caballería en el marco de la celebración del 4.500 aniversario de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. La semana finalizará para los Reyes el jueves con varios actos. Sobre las 10 de la mañana, Letizia asistirá al acto de clausura del ‘Centenario de la Primera Aero-evacuación médica en España’, mientras Felipe vivirá una mañana de audiencias en el Palacio de la Zarzuela.

Mientras tanto, Juan Carlos I se ha dejado ver en Londres en la víspera de su regreso a España. Se especula que será mañana cuando el padre de Felipe VI aterrice en nuestro país para dirigirse a Sanjenjo. Se trata de su segunda visita desde que se fue del país en agosto de 2020, aunque se desconoce si aprovechará para reunirse con la Familia Real, al igual que hizo el año pasado.