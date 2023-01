Los mejores bronceadores efecto media del mercado para plantar cara al frío como la Reina Letizia

La Reina Letizia volvía a copar todos los titulares de la crónica social esta semana por su última aparición presidiendo el Pleno de la Junta de la Real Academia Española, que se celebra cada jueves en el salón de plenos de esta institución. Para la ocasión, la monarca repitió la misma fórmula que ya utilizó en enero de 2020 para acudir a una reunión con miembros del consejo nacional de la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer): un abrigo de patrón oversize y corte midi, una falda de piel a la mista altura, con un cinturón del mismo material, y una blusa azul artesanal y ecológica de la firma Pol Studio, con cuello redondo y manga larga abullonada.

El look lo completó con un bolso de Carolina Herrera con el que pudimos verla durante su estancia en Atenas para acudir al funeral de Constantino de Grecia, fallecido el pasado 10 de enero a los 82 de edad. Se trata del modelo Mini Doma Insignia Satchel elaborado en piel Mocán.

Pero si algo llamó especialmente la atención de los expertos en moda es que, una vez más, y pese a los estragos y bajas temperaturas que la borrasca Gérard, séptima de la temporada, ha dejado a su paso en nuestro país, doña Letizia no usó medias.

Esta no es la primera vez que la esposa de Felipe VI prescinde de esta prenda, y es que, dado que no existe ninguna regla o protocolo que determine cuándo o no deben utilizarse las medias, la monarca prefiere lucir las piernas al natural, al igual que lo hacen otras celebridades como Miley Cyrus, Ashley Graham, Heidi Klum o las hermanas Kardashian. No obstante, la Reina Letizia sí recurriría al uso de cremas hidratantes y bronceadores para estilizar de igual forma sus piernas y disimular las pequeñas imperfecciones de la piel, como cicatrices, varices u otras marcas, cuando recurre a las faldas o vestidos.

Concretamente, la reina consorte de España podría usar, según varios portales especializados, el Skin Tight Body Lotion, de Prtty Peaushun, una mezcla de extractos naturales de plantas con propiedades reafirmantes y anticelulíticas como el aceite de aguacate, la flor de caléndula o el extracto de té verde y gel de jojoba. El producto está disponible en farmacias así como en tiendas nicho online como Be Clementine o The Cosmetics, por 49 euros(236 ml.).

Algo más asequible es el Airbrush Legs, de la firma Sally Hansen, un spray con color enriquecido con extracto de Palmaria, específicamente diseñado para las piernas que, de acuerdo a su descripción, promete atenuar imperfecciones y subir un tono la piel. Su precio oscila los diez euros y, aunque en España no se comercializa en las grandes cadenas cosméticas, está disponible en Amazon (75ml.).

Y la misma función hace el Medias Invisibles de Ikons Gallery. Disponible en la tienda online de la marca por 46 euros, se trata de un maquillaje corporal que aporta brillo y «un tono ligero a la piel, haciendo el falso efecto de llevar medias». En este caso, se recomienda utilizar la crema después de la ducha con la piel seca, aplicando poca cantidad del producto para ir poco a poco graduando la intensidad hasta obtener el tono deseado.