La Reina Letizia afronta un triste aniversario antes de viajar a Mallorca

No es un día cualquiera para la Reina Letizia. Este 27 de julio se cumplen dos años desde la muerte de su abuela, Menchu Álvarez del Valle. Una jornada triste para la esposa de Felipe VI, que estaba muy unida a ella. La veterana periodista falleció el 27 de julio de 2021 a los 93 años en su casa de Sardeu, Asturias. Su despedida se produjo un día después y de la manera más discreta posible, tal como ella había querido.

La abuela de la Reina fue enterrada el miércoles 28 de julio en Ribadesella, en una ceremonia privada, a la que no asistió ni la Reina Letizia ni sus hijas. Tampoco el jefe del Estado, que se encontraba en Perú para asistir a la toma de posesión del presidente del país, aunque don Felipe vistió de negro en recuerdo a la abuela de su mujer. Sí que estuvieron presentes en el cementerio su hijo Jesús Ortiz, Ana Togores, Henar Ortiz y la hermana de Menchu, Marisol Álvarez del Valle, otra de las figuras más destacadas del mundo de la radio. Se echó de menos igualmente a Telma Ortiz, que en ese momento se encontraba embarazada de su segunda hija, Erin. La abuela de la Reina recibió sepultura en el cementerio de la parroquia de El Carmen, donde también está enterrado su marido José Luis Ortiz, así como su hija Cristina, madrina de doña Letizia, que falleció en el año 2001.

Paloma Rocasolano con Menchu Álvarez del Valle.. / Gtres

Pocos días después, la Reina Letizia reaparecía en Mallorca en el marco de su agenda oficial. La esposa de Felipe VI, con el rostro serio y con mascarilla, acudía a la gala de clausura del Atlàntida Film Festival, menos de una semana después de la muerte de su abuela. En esta cita, en la que doña Letizia apostó por un elegante estilismo de la firma Galcon Studio en color azul, la Reina coincidió con la actriz Judi Dench.

Jesús y Henar Ortiz cabizbajos y serios en el cementerio. / Gtres

Dos años después del fallecimiento de Menchu Álvarez del Valle, todavía no se tiene constancia de si la Reina o sus hijas estuvieron en algún momento en Asturias en los días posteriores a la muerte de la veterana locutora, aunque no cabe duda de que la esposa de Felipe VI la ha echado de menos en muchas ocasiones importantes en su vida en estos últimos años. Menchu era una persona fundamental para doña Letizia y no faltaba a las citas relevantes para la Reina o sus hijas. Estuvo en la Primera Comunión de Leonor y Sofía, así como en el debut de la Princesa en el Teatro Campoamor en 2019, una de sus últimas apariciones públicas. No pudo, sin embargo, acudir a la Confirmación de la Princesa por las restricciones de la pandemia en 2021, apenas unos meses antes de su fallecimiento.

La Reina Letizia en un acto en Mallorca. / Gtres

A pocos días de que la Reina viaje a Mallorca para empezar sus vacaciones oficiales, seguramente en esta jornada tenga muy presente a su abuela. Un día en el que no se sabe qué hará doña Letizia o sus hijas, ya que don Felipe ya se encuentra en Palma.