La cuenta pendiente de Leonor con su título como Princesa de Viana

En junio de 2014, cuando don Felipe asumió la jefatura del Estado tras la abdicación de Juan Carlos I, su hija mayor, la entonces infanta Leonor, no solo recibió el título de Princesa de Asturias -asociado al heredero de la Corona en España- sino que también recibió otros títulos que, hasta la fecha, ostentaba su padre. Leonor pasó a ser, además de Princesa de Asturias, Princesa de Gerona, Princesa de Viana, duquesa de Montblanc, condesa de Cervera y señora de Balaguer.

Los Reyes y sus hijas en una entrega de premios. / Casa Real

A día de hoy, los títulos de Princesa de Asturias y de Princesa de Gerona son los más conocidos, sobre todo, porque Leonor participa activamente en la labor de las dos fundaciones que llevan estos nombres y preside las entregas de sus premios. Sin embargo, también el otro principado que ostenta, el de Viana, tiene sus propios premios que, diez años después del relevo generacional, aún no han cambiado su nombre ni han sido presididos por la heredera.

La Princesa Leonor en unos Premios Princesa de Asturias / Gtres

El Principado de Viana es el menos conocido de los que ostenta Leonor pero, no por ello es menos importante. Mientras que los Premios Princesa de Asturias y los Premios Princesa de Gerona están vinculados a fundaciones, no así los Premios Príncipe de Viana, que dependen del Gobierno de Navarra que, por el momento, no ha considerado la posibilidad de cambiar el nombre. Esto se debe a que, en los últimos años, el Ejecutivo ha estado en manos de partidos poco afines a la monarquía, que han preferido que los galardones se vinculen a la cultura y no a la Corona. Por este motivo, una década después de la proclamación de Felipe VI como jefe del Estado, su hija mayor aún no se ha estrenado como Princesa de Viana.

Los Reyes don Felipe y doña Letizia en Navarra. / Gtres

El Premio Príncipe de Viana fue instaurado en 1990 para conmemorar el cincuenta aniversario de la creación de la Institución Príncipe de Viana. Este organismo fue creado por la Diputación Foral de Navarra en 1940 para fomentar la cultura y la preservación del legado del pueblo de Navarra.

En la década de los noventa, cuando la Institución Príncipe de Viana cumplía medio siglo, 50 años, el Gobierno creó, a iniciativa del Consejo Navarro de Cultura, «un premio anual específico para el dominio de la cultura, destinado a distinguir trayectorias personales o colectivas y que sea al mismo tiempo muestra de reconocimiento hacia los premiados y manifestación simbólica de la importancia que las instituciones conceden a la cultura en la construcción y el desarrollo de las sociedades». Desde entonces, la entrega del galardón se ha realizado en el Monasterio San Salvador de Leyre, en la misma jornada en la que se celebraba el tradicional Homenaje a los Reyes de Navarra; y con participación de miembros de la Familia Real hasta el año 2015, primera ocasión en la que don Felipe y doña Letizia acudieron como Reyes.