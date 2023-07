Día clave en la agenda anual de Su Majestad los Reyes de España, pero especialmente para su hija mayor: Leonor de Borbón. La heredera al trono español ha concentrado todo el protagonismo, como no podía ser de otra manera, durante la ceremonia de entrega de los galardones que ella misma abandera: los Premios Fundación Princesa de Gerona.

La gala, celebrada en el el Hotel Camiral de Caldes de Malavella de la localidad gerundense, ha estado conducida por la fundadora de Change Dyslexia, Luz Rello y el director de la Fundación Mar de Niebla, Héctor Colunga, premiados en la categoría social en 2016 y 2015, respectivamente.

La Princesa Leonor y su hermana Sofía, en la ceremonia de los Premios Princesa de Gerona 2023 / Gtres

La Princesa Leonor ha causado sensación con su estilismo. La hija de doña Letizia ha apostado por el que quizá sea el look más atrevido de la Princesa hasta el momento. Su elección ha sido una pieza en color verde aguamarina, de corte wrap dress, con falda de vuelo y tafetán. Un conjunto de dos piezas que lo firmaba la marca española Cherubina. Ha causado cierta sorpresa que Leonor de Borbón se haya decantado por un look con pronunciado escote. No es habitual, pero lo cierto es que estaba radiante con esta pieza de silueta princesa, mangas abullonadas, lazada en la cintura, largo midi y un corte a la cadera

Por otro lado, la elección de color se ha interpretado como un guiño a su padre, puesto que es de dominio público que el verde y su gama cromática se asocia con la monarquía española.

En cuanto a sus complementos, la heredera ha estrenado unos pendientes, tal y como ya hiciera en la edición de 2022. El año pasado incorporó a su look unos topacios o aguamarinas, de la firma Luzz. Leonor ha recogido su rubia melena en una coleta baja y ha dejado su rostro despejado.

La Princesa Leonor, en la ceremonia de los Premios Princesa de Gerona 2023 / Gtres

Leonor, un día agitado pero con mucho estilo

En los actos previos a la ceremonia de entrega, Leonor y Sofía habían apostado por looks coordinados en azul y estampados similares, en clave floral. La hija mayor de los Reyes apostó por un romántico diseño de Sfera, mientras que Sofía ha lucido un vestido de Polin et Moi.

La Princesa Leonor y la infanta Sofía en Gerona. / Gtres

Representan los valores que Casa Real quiere poner en valor: los jóvenes y su talento ante la sociedad. El galardón tiene una dotación económica de 20.000 euros y los jóvenes reconocidos reciben una escultura diseñada en exclusiva por el también premiado en Artes y Letras Juan Zamora.

La importancia de tener referentes inspiradores, la apuesta por innovar en el mundo empresarial, la necesidad de fomentar las vocaciones científicas entre la juventud, o las artísticas, y la importancia de educar en valores e impulsar el bienestar emocional y la salud mental han sido algunas de las temáticas que se han tratado durante la ceremonia.

María Dueñas Fernández, en los Premios Princesa de Gerona / Gtres

Los premios otorgados en territorio catalán llegan este año a su 14 ª edición. Desde el año 2010 promueven la investigación, la creatividad artística, la innovación, la solidaridad y el talento emprendedor de jóvenes de hasta 35 años que, con su trabajo, esfuerzo y dedicación quieren mejorar el mundo desde diferentes ámbitos. Asimismo, representan dichos valores que Casa Real quiere poner en valor. El galardón tiene una dotación económica de 20.000 euros y los jóvenes reconocidos reciben una escultura diseñada en exclusiva por el también premiado en Artes y Letras Juan Zamora.

Los premiados

Leonor de Borbón ha recibido sobre el escenario a los cinco premiados de esta edición: la violinista María Dueñas; el ingeniero y CEO fundador de Open Cosmos, Rafael Jordá; el Doctor en Biomedicina y profesor en Yale, Marc Schneeberger Pané; la arte terapeuta y fundadora de la Fundación Arte Paliativo, Silvia Fernández Cadevall y la CEO y cofundadora de la red de cuidado infantil Kidogo, Sabrina Habib.