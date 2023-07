Letizia, periodista por un día: cómo vive la Reina una jornada electoral

10 de agosto de 2014. Doña Letizia llega sonriente al Club Náutico de Palma de Mallorca. Después de los saludos protocolarios habituales sube a la sala de prensa para saludar ella misma a los medios desplazados. En una charla informal con algunos de ellos -a los que trata a menudo, casi a diario debido a sus compromisos profesionales- suelta «la perla» del verano: «No echo de menos mi profesión de periodista. Estoy muy contenta con mi trabajo actual». La rotundidad sorprende. Nadie mejor que ella para saber lo que siente y padece, quien soy yo para desmentirla. Pero en día de elecciones generales, puedo prometer y prometo, que en este artículo haremos una radiografía certera de como vive Su Majestad la Reina una jornada electoral, desde la lejanía y el cargo que hoy ostenta.

La vida son etapas y cuando se cierra una para abrir otra, tan fuerte, inesperada y abrumadora como casarse con un príncipe, es lógico que todo se haya meditado. Se deja una vida anterior y se empieza de 0 con una nueva. A la reina le gusta estar informada. De todo. Puede que no eche de menos la profesión en sí, pero el afán por saberlo todo y la curiosidad siguen intactas. En otra charla informal, y el que escribe este artículo estaba presente, doña Letizia reconoció que «escucho la radio, leo la prensa, sigo la actualidad muy de cerca (…). Cuando hay un acontecimiento relevante, claro que sí, más aún».

La Reina Letizia en un acto oficial / Gtres

Hoy, 23 de julio, se celebra la contienda electoral más importante en una década y los reyes no son ajenos a ello. Tanto el rey como la reina van estar a lo largo del día y de la noche, muy pendientes de todo lo que suceda. Según ha podido saber LOOK la reina «por instinto natural, se vuelve a ‘vestir’ de periodista. Las noches electorales son muy interesantes en Zarzuela. Es la jefatura del Estado. Mal vamos si al rey y a su familia esto no le importa», nos susurra un ex trabajador de la casa. «Verla en acción es un espectáculo. Es la más atenta, la que apostilla, la que comenta, la que analiza. Por algo don Juan Carlos le puso el mote de ‘Princesa de Tolosa’ porque to’ lo sabe».

Más allá de lo institucional y dependiendo de la ocasión, la jornada electoral la siguen los reyes desde una sala o un despacho del Palacio de la Zarzuela. A mi pregunta de si los reyes se sientan en el salón de su casa para ver «qué pasa» como hacemos la mayoría, nuestro interlocutor sonríe y con sorna dice: «A ver, que esto no es el Películón. No se sientan a comer palomitas cómodamente en el salón de su casa. Lo ven desde la imparcialidad que implica la Jefatura del Estado pero con el interés máximo de quienes representan a todos, sin cuotas o porcentajes».

Letizia en la coronación de Carlos III / Gtres

Más allá de la coletilla manida de que estamos ante «una jornada histórica», lo que si parece seguro decir es que aunque reina, Letizia vuelve a ser periodista por un día, sea ese su deseo o no. Seria muy arriesgado decir como se siente pero lo normal es que no sea un día anodino sin más. El frenesí se palpa en las calles por muy lejanas que le queden ya. No podemos olvidar que a la que hoy es nuestra soberana consorte el periodismo le corre por las venas: «Me gusta la información diaria, el periodismo trepidante; ese estrés y esa adrenalina que se generan es como una droga», dijo en un pasado que suena ya lejano. Y es que si en algo se parecen el periodismo con su «trabajo actual» – por citar a la protagonista- es que una vez periodista, periodista toda la vida. Igual que ser reina.