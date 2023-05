Los Reyes desvelan por casualidad un desconocido rincón de Zarzuela

Aunque el Palacio de la Zarzuela es uno de los recintos más fotografiados de nuestro país, lo cierto es que son muchos los rincones que no conocemos de la residencia oficial de los Reyes don Felipe y doña Letizia. Habitualmente, la mayoría de los actos que tiene como escenario Zarzuela se celebran en las diversas salas de audiencias, el despacho del monarca y, en ocasiones, parte de los jardines. De manera puntual se ha podido ver alguna de las estancias de la Casa de Asturias, donde viven don Felipe y doña Letizia y que se ubica en las inmediaciones de Zarzuela.

Sin embargo, esta semana, con motivo de la visita de Estado del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su esposa, los Reyes nos han mostrado una zona hasta ahora poco conocida del recinto de Zarzuela. Sus Majestades han elegido los jardines del Palacio para posar con sus invitados antes del almuerzo oficial y, curiosamente, lo han hecho en una zona poco habitual, en la que se ha podido ver un parque infantil y una pista de pádel al fondo. Un detalle que, hasta ahora, no se conocía y que muestra una faceta más personal de la Familia Real.

Y es que no hay que olvidar que, más allá de ser la residencia oficial del jefe del Estado, el Palacio de la Zarzuela es también el hogar de dos familias que han ido adecuando el recinto a sus necesidades. Esta finca fue la elegida por don Juan Carlos y doña Sofía cuando se instalaron en España y poco a poco ha ido adaptándose al paso del tiempo. En origen, Zarzuela era un pabellón de caza de Felipe IV, pero en la actualidad cuenta con dos viviendas separadas, una para la Reina Sofía y la princesa Irene, y la otra, donde viven los Reyes y sus hijas y que es la que menos se conoce porque pertenece al ámbito privado.

Aunque ahora hemos podido ver la pista de pádel y la zona de columpios, lo cierto es que se sabe que hay otras áreas del recinto que han sido configuradas para la comodidad de los residentes. Por ejemplo, se ha comentado que la Reina Letizia cuenta con un rocódromo en el que practica escalada, pero también se sabe que don Juan Carlos construyó un picadero para que su hija mayor, la infanta Elena, disfrutara de una de sus grandes pasiones, la hípica.

No es la primera vez que los Reyes muestran rincones desconocidos de su residencia. Por ejemplo, durante las celebraciones del 50 cumpleaños del monarca se distribuyeron una serie de vídeos y fotografías que permitían ver zonas de la casa en la que viven don Felipe y doña Letizia. Asimismo, en el confinamiento, la Princesa Leonor y la infanta Sofía hicieron una lectura en un sofá en un salón que no se había visto y la Reina Letizia mostró por primera vez su zona de trabajo. Asimismo, en uno de sus últimos mensajes de Navidad, el Rey escogió una sala que, hasta la fecha, no era conocida oficialmente.