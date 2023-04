La infanta Elena siempre ha sido la sombra de su padre, don Juan Carlos. Siempre hasta ahora. La hermana del Rey se ha dejado ver en su coche, camino al trabajo, ajena a todo lo que tenga que ver con su familia y, sobre todo, ajena al viaje de su padre a Vitoria. Con rostro feliz, ha salido de su domicilio sin querer atender a los medios de comunicación. Una actitud que ha llamado bastante la atención.

De fiel escudera de Juan Carlos I a completamente desentendida de sus pasos. El que fuera Rey de España ha regresado a su país para las regatas de Sangenjo, una cita que no se ha querido perder ningún año. Lo ha hecho con un perfil muy bajo y con la discreción por bandera, pero todas las miradas han ido a parar en la ausencia más sonada: su hija Elena. La infanta no ha aparecido a su lado en ningún momento, como sí hizo el año pasado. En abril de 2022, la ex mujer de Jaime de Marichalar recibió a su padre a pie de pista y ejerció como perfecta acompañante durante su estancia en el lugar que comenzó su autoexilio. Además, Elena de Borbón fue la primera que viajó a Abu Dabi en secreto; un apoyo fundamental para esta nueva vida de Juan Carlos.

El padre del actual Rey hizo una primera parada en Sangenjo para después poner rumbo a Vitoria. Este martes, 25 de abril, ha abandonado la ciudad a esperas de que se confirmen cuáles serán sus siguientes pasos. Por el momento, no hay constancia de que vaya a parar en Madrid y, por ende, de que se vaya a reunir con la Familia Real. Las últimas informaciones han apuntado que su próximo destino podría ser Suiza, donde vive su hija Cristina, pero ni rastro de Elena. Hasta la fecha, se desconoce si en esta ocasión se han visto. Lo que está claro es que la infanta se mantiene al margen de todo, tanto de la nueva vida de su hijo Froilán en Abu Dabi como del regreso de su padre. Es más, tampoco se ha pronunciado sobre el último incidente de Victoria Federica. La influencer, después de reaparecer en Sevilla junto a su padre, ha protagonizado el atropello a una joven que ha terminado en el hospital a causa de un esguince. Pero, de nuevo, ni rastro de la infanta, que parece llevar una vida completamente alejada de las polémicas. Si bien es cierto que es una gran amante de la ciudad andaluza, por allí tampoco se ha dejado ver, aunque no se descarta que aparezca de sorpresa.

Su último reencuentro

Fue el Domingo de Resurrección cuando la infanta Elena, Juan Carlos y Froilán protagonizaron una imagen en Abu Dabi que no tardó en dar la vuelta al mundo. Una fotografía de 65ymás con la que se dejó constancia del viaje sorpresa de la infanta a los Emiratos aprovechando las vacaciones de Semana Santa. Cabe recordar que su hijo abandonó Madrid el pasado mes de febrero para comenzar una nueva vida junto a su abuelo y alejado de todas las polémicas que le llevan rodeando desde hace un año.