La Reina Letizia estrena una nueva (y misteriosa) joya de pasar en su última cena de gala

Las cenas de gala han vuelto al Palacio Real. Este miércoles, 3 de mayo de 2023, después de unos días de descanso con motivo del Día del Trabajador y la fiesta de la Comunidad de Madrid, don Felipe y doña Letizia han retomado su agenda institucional. Sus Majestades han ejercido de anfitriones para el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, y su esposa, Verónica Alcázar.

Poco antes del mediodía, don Felipe y doña Letizia recibían en la Plaza de la Armería del Palacio Real al mandatario y su esposa, en una ceremonia oficial como corresponde a este tipo de viajes. Después, el monarca se reunía en privado con el presidente de Colombia, mientras que la Reina hacía lo propio con la Primera Dama, antes de volver a juntarse los cuatro en el almuerzo que Sus Majestades han ofrecido en su residencia oficial con motivo de este viaje.

Esta tarde, el Palacio Real se ha vestido de gala para la cena que don Felipe y doña Letizia han ofrecido en honor del mandatario y su esposa. Una velada a la que han asistido numerosas personalidades destacadas de diferentes ámbitos de la sociedad y que ha estado marcada por la decisión del mandatario colombiano de no usar el protocolario frac que requiere habitualmente este tipo de actos. En una entrevista concedida hace unos días a una cadena de radio local, el presidente de Colombia dijo que no se iba a poner este traje porque lo consideraba antidemocrático: «Yo nunca me he puesto un frac, es un símbolo que no me gusta, tiene que ver con élites, con antidemocracia. Yo no me voy a poner eso», aseguró Petro, que ha sido el único que no ha llevado esta prenda y se ha decantado por un traje sencillo.

Polémicas al margen, lo cierto es que gran parte de la atención la ha acaparado la Reina Letizia. Esta mañana, en el recibimiento oficial y posterior almuerzo, la esposa de Felipe VI apostó por un favorecedor vestido de encaje de la firma low cost Sfera, que combinó con zapatos de color nude y pendientes de la diseñadora colombiana Bibi Marini, en un guiño a sus invitados. En esta ocasión, la Reina ha sorprendido con un diseño largo en color rojo con detalle de volante en los hombros y la cintura, el cual ha combinado con la melena recogida únicamente en la parte delantera gracias a la tiara floral, una de sus preferidas y la cual regalaron los Franco a la Reina Sofía por su boda. Una impecable elección en la que ha destacado especialmente el broche, el cual perteneció a Simoneta Gómez-Acebo y ahora podría estar en manos de la consorte española, que lo ha estrenado.

Por su parte, la Primera Dama, que en su primer encuentro con doña Letizia se decantó por un estilismo en la misma gama cromática y de línea parecida, para esta velada ha apostado por un diseño azul eléctrico con escote a pico y acabado estilo capa muy similar al que lucía Máxima de Holanda en el día de su Coronación, de la cual se han cumplido ya diez años.

Esta cena de gala ha puesto el broche de oro a la primera jornada del presidente de Colombia y su esposa en España, pero no va a ser su último encuentro con Sus Majestades. Al margen de su agenda propia, está previsto que este jueves, el mandatario y su mujer ofrezcan en el Palacio Real de El Pardo una recepción en honor de don Felipe y doña Letizia, tal como suele ocurrir en este tipo de viajes.