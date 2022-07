Un piso de lujo con toda comodidad: Amalia de Holanda se independiza en su nueva etapa universitaria

Amalia de Holanda está a punto de comenzar un año clave en su vida. Será durante el próximo mes de septiembre cuando la heredera al trono holandés ponga fin a su año sabático, iniciando en la Universidad de Ámsterdam un grado de Política, Psicología, Derecho y Economía. Una oportunidad de oro en la que la hija mayor de los reyes de los Países Bajos podrá dar pistoletazo de salida a una vida alejada de Palacio, y por ende, mucho más autónoma y llena de responsabilidades.

Poco se sabía sobre esta nueva etapa en la vida de la joven. Fue el pasado mes de mayo cuando se aseguró que la princesa viviría en un “alojamiento alquilado donde residirá con otros estudiantes”. Pero no ha sido hasta dos meses después cuando se han ido desvelando más minucias sobre cuál será el hogar de Amalia de cara a los próximos años, el cual nada tiene que ver con una residencia de estudiantes. Finalmente, Guillermo Alejandro y Máxima habrían optado por alquilar un piso privado para su primogénita, ubicado en el canal de Singel, colindante con las famosas calles de Oude Spiegelstraat y Wijde Heisteeg. La propiedad en cuestión pertenece nada más y nada menos que a Marc Dreesmann y a su esposa, Janneke Beerkens, quienes forman uno de los matrimonios más pudientes del país y no han dudado en dar todas las facilidades a Amalia con el único objetivo de que prepare su andadura hasta el trono holandés de la mejor de las maneras.

Como no podía ser de otra manera, el domicilio cuenta con todo lujo de detalles para hacer que la estancia de la princesa sea lo más idílica posible. En 2018 fue adquirido por sus dueños por un valor de 2 millones de euros, y no es para menos, ya que está ubicado en una de las zonas más exclusivas de Ámsterdam. De hecho, y según han asegurado en la revista Weekend, la Familia Real holandesa ya está inmersa en los preparativos para acondicionar el piso al gusto de Amalia, ya que en cuestión de un mes tendrá que iniciar allí su día a día. Es por ello que, uno de los primeros pasos a seguir no ha sido otro que el aumento de la seguridad para garantizar la total protección de la heredera de cara a los meses venideros con la instalación de varias cámaras de control en las inmediaciones a la que será la casa de la hermana de Alexia y Ariane de Holanda, donde también contará con un aparcamiento privado en el canal, dada la dificultad que se pone encontrar hueco para estacionar el coche en la zona de los canales de la ciudad.

Por el momento, no se saben más detalles sobre si la princesa precisará o no de la escolta de guardaespaldas a la hora de acudir a sus clases en la universidad, a donde probablemente se acerque en más de una ocasión a bordo de una bicicleta, más aún teniendo en cuenta que este es uno de los vehículos más utilizados en todos los puntos del país.